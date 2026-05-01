家族・カップル・一人で楽しむ！GWにぴったりなディズニー＆20世紀作品まとめ

まとまった時間が取れるゴールデンウィーク。遠出を楽しむのも良いが、家でゆっくりと良質な物語に浸るのも贅沢な過ごし方だ。大切な人と笑い合いたい時、一人の時間で自分を見つめ直したい時――。それぞれの“今の気分”に寄り添う、ディズニーと20世紀スタジオの珠玉のラインナップを紹介する。

GWは家の中でも冒険気分！『ズートピア２』

『アナと雪の女王２』『インサイド・ヘッド２』を超えて、洋画アニメーション史上全世界歴代No.1に！ “もふもふなのに深い”と再び社会現象を巻き起こした感動のファンタジー・アドベンチャー！ 警察官でバディとして活躍するウサギのジュディとキツネのニック。100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、夢の都市“ズートピア”誕生の裏に隠された驚くべき“秘密”、そして“真実”に迫る。

ユニークで多彩なキャラクター、そして心に響くメッセージで社会現象を巻き起こした『ズートピア』の続編。ヘビのゲイリーやビーバーの二ブルズなど魅力的な新キャラク

ターも続々登場し、前作を上回る壮大なスケールで予測不能な展開がノンストップで繰り広げられる。

あらすじ

動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。頑張り屋なウサギの警察官ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ ヘビたちが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。

『ズートピア２』リリース情報

5月20日 ブルーレイ＋DVD セット発売

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信中（購入）、4/29 デジタル配信開始（レンタル）

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

© 2026 Disney

久々に集まる家族で観たい、“笑って泣ける”1本『シャッフル･フライデー』

完璧主義の祖母テス、大嫌いな同級生のパパと再婚するママのアンナ。複雑な気持ちを抱えた高校生のハーパーがある日目覚めると、それぞれの身体が入れ替わり“シャッフル”していた！ シャッフルを通じて、互いが抱える苦悩や気持ちを初めて知り、家族が再び歩み寄る物語。

2003年公開のヒット作『フォーチュン・クッキー』の主要キャストとスタッフが再集結した続編。祖母・母・娘を中心に、新たな家族も登場する笑いあり、涙ありのハートフル・コメディの決定版！

あらすじ

ある金曜日、高校生のハーパーが目を覚ますと、なんと私とママ、おばあちゃんとあの子が“シャッフル”していた。バラバラだった家族はひとつになれるのか？そして、元の体に戻ることはできるのか？

『シャッフル･フライデー』リリース情報

ブルーレイ＋DVD セット 発売中

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信中（購入／レンタル）

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

（C）2026 Disney

一緒に過ごすカップル・夫婦で観て語りたくなる『ローズ家〜崖っぷちの夫婦』

誰もが羨む完璧な夫婦だったローズ夫妻。だが夫の失業をきっかけに関係は崩れ、壮絶な夫婦バトルへ。すれ違いの中で、二人は本当の結婚と人生の価値を見つめ直していくが…。

欠点を抱えながらも人間味あふれるローズ夫妻、夫のテオと妻のアイビー。仕事と家庭、期待と役割の間で揺れ動きながら、それでも夫婦であろうと奮闘する彼らの姿は、

現代を生きる多くの人々から深い共感を呼びました。知的でユーモアあふれる“崖っぷち夫婦”の姿が描かれている。

あらすじ

名優ベネディクト・カンバーバッチとアカデミー賞®受賞女優オリヴィア・コールマンが、“命懸けの夫婦喧嘩”を熱演。コメディ演出の名手として名高いジェイ・ローチ監督（「ミート・ザ・ペアレンツ」）が、『哀れなるものたち』を手掛けたトニー・マクナマラの脚本と共に、痛快に、シビアに、そしてエモーショナルに描いた最高級エンターテインメント！

『ローズ家〜崖っぷちの夫婦』リリース情報

ブルーレイ＋DVD セット発売中

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発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

©2026 Searchlight Pictures

ひとり時間で自分を取り戻すきっかけに『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』

アメリカの魂、ロックの英雄、ブルース・スプリングスティーン。世界の頂点にのぼりつめる前夜、伝説の名曲”Born in the U.S.A.” 誕生に秘められた若きスプリングスティーンの魂の旅路を描く感動の音楽ドラマ。

「ザ・リバー」の大成功を経た1981年、ブルース・スプリングスティーンは次なる栄光ではなく、孤独と内省へと身を置いた。脚本の段階からスプリングスティーン本人とマネージャーのジョン・ランダウ本人も深く関わり、あの名曲たちと共に成功の裏に隠れていたスプリングスティーンの苦悩や過去が浮かび上がる。

あらすじ

『Born in the U.S.A.』の前夜、彼は何と向き合っていたのか -。50年にわたり第一線を走り続け、今も世界中のスタジアムを熱狂させるブルース・スプリングスティー

ン。世界の頂点に立つ直前、彼は、成功の重圧と自らの過去に押し潰されそうになりながら、わずか4トラックの録音機の前で、たった一人、静かに歌いはじめる。ヒットチャートも栄光も求めず、ただ心の奥底から掘り出した“本当の声”を、孤独と痛み、そして創造の原点とともに刻み込んだ。

『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』リリース情報

ブルーレイ＋DVD セット 発売中

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

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デジタル配信中（購入／レンタル）

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

©2026 20th Century Studios

ゴールデンウィークの青空にぴったり、心まで広がるミュージカル体験『サウンド・オブ・ミュージック』

ディズニーの修復チームが総力を挙げて挑んだ史上最高の映像とサウンドが収録された＜製作60周年記念版＞で、マリアが歌い継ぐ「ドレミの歌」、「私のお気に入り」、「エーデルワイス」などの永遠の名曲を、迫力のドルビーアトモスで楽しむことができる。さらに、オリジナル版に加え、日本語吹替版３種の＜シング・アロング＞も収めた永久保存版！

数々の傑作ミュージカルを生んだ天才作詞・作曲家コンビ、リチャード・ロジャース&オスカー・ハマースタインの記念すべき最後の作品でもあり、世代を問わず何度でも観て歌って楽しめる、まさに永遠の名作が最高のクオリティで登場！

あらすじ

モーツァルト生誕の地、世界的に名高い音楽祭の開催地としても知られる美しいアルプスの街オーストリア・ザルツブルクを舞台に、歌を愛する修道女見習いのマリアが、歌うことを禁じられたトラップ一家の子供たちの家庭教師となり、歌を通して家族の絆を深めていく。

『サウンド・オブ・ミュージック』リリース情報

製作60周年記念版 4K UHD＋ブルーレイ セット 発売中

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

©2026 20th Century Studios

長期休暇中に没入体験、圧倒的世界観『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』

2009年に公開され世界歴代興行収入第1位を記録した『アバター』。シリーズ累計興行収入はついに60億ドルを突破し、映画史上最高峰の3部作としてその名を刻んだ。映画史に残る伝説は、今なお新たな高みへと進み続けている。

あらすじ

滅亡の危機にある人類は、容赦なく神秘の星パンドラへの再侵略を開始。長男を失ったジェイク一家だが、さらなる犠牲を阻むべく、家族を守る戦いに身を投じる。そこへ、パンドラを憎み復讐に燃えるアッシュ族のヴァランが、人類と結託し、立ちはだかる。パンドラの真実が明かされる時、かつてない危機が幕を開ける。

『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』リリース情報

7月15日 ブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋３Ｄ＋ブルーレイ セット 発売

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信中（購入）

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

© 2026 20th Century Studios

（海外ドラマNAVI）

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