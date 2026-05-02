ド軍のシーハンがカージナルス戦に先発した

【MLB】カージナルス ー ドジャース（日本時間2日・セントルイス）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に臨んだ。先発マウンドに立ったドジャースのエメ・シーハン投手は、初回のピンチで自身のボークで先制点を失うと、その後に2ランを被弾。なんとか初回を投げ終えてたが、“Fワード”を発するなど、苛立ちを隠せなかった。

26歳のシーハンは初回、2本の安打などで2死二、三塁のピンチを招いた。打席に5番のゴーマンを迎えるとカウント2-2からボークを宣告され、ランナーがそれぞれ進塁。思わぬ形で先制点を与えてしまった。

審判団の協議の結果、セットポジションで反則をとられたと思われるが、理解できないシーハンは呆然。ベンチからはデーブ・ロバーツ監督も飛び出して猛抗議したが、判定が覆ることはなかった。

シーハンは動揺したのか、ゴーマンには2ランを浴びてしまった。初回にまさかの3失点を喫し、チェンジでマウンドを降りる際にはグラブで口元を隠して“Fワード”を叫ぶなど、怒りが収まらない様子だった。（Full-Count編集部）