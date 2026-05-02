「2話以降も見続けたい春ドラマ」ランキング 第1位はSnowMan宮舘主演作！
春の訪れとともに数々がスタートを切った2026年春ドラマ。今回クランクイン！編集部では、2026年4月〜6月にかけて放送される「春ドラマ」から、「2話以降も見続けたい」と思った作品をアンケート調査。第1位に輝いたのは、Snow Manの宮舘涼太が主演する『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）だった。前回発表した「楽しみな春ドラマ」ランキングに続くトップ獲得となった。
【写真】「2話以降も見続けたい2026年春ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー
今回の結果は、クランクイン！が2026年4月23日〜27日の5日間、4月にスタートした春ドラマの作品の中から、読者が期待している作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。2797名から回答があった。
『ターミネーターと恋しちゃったら』は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディ。主題歌はSnow Man「SAVE YOUR HEART」となっている。
ヒロインの大手出版社“文鳥出版”に勤務する神尾くるみを臼田あさ美が演じるほか、編集部員・副島昂樹役でTravis Japanの松倉海斗もキャスティングされている。
宮舘にとって連ドラ初主演作。回答でも多くの宮舘ファンから熱いコメントが寄せられたほか、「回を重ねるほど面白くなっています。主人公とヒロインの関係性にキュンとしたり、映像やストーリー展開、音楽も合わさって楽しめます」「土曜の夜に疲れた心を癒してくれる。アンドロイドのお話だけど、人間味のある温かいドラマでとても好きです」「話の展開がとにかくリズムが良くて次が気になる、と早く来週になって欲しいという気持ちになります！」といった声も届いている。
今回の結果は、クランクイン！が2026年4月23日〜27日の5日間、4月にスタートした春ドラマの作品の中から、読者が期待している作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。2797名から回答があった。
『ターミネーターと恋しちゃったら』は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディ。主題歌はSnow Man「SAVE YOUR HEART」となっている。
ヒロインの大手出版社“文鳥出版”に勤務する神尾くるみを臼田あさ美が演じるほか、編集部員・副島昂樹役でTravis Japanの松倉海斗もキャスティングされている。
宮舘にとって連ドラ初主演作。回答でも多くの宮舘ファンから熱いコメントが寄せられたほか、「回を重ねるほど面白くなっています。主人公とヒロインの関係性にキュンとしたり、映像やストーリー展開、音楽も合わさって楽しめます」「土曜の夜に疲れた心を癒してくれる。アンドロイドのお話だけど、人間味のある温かいドラマでとても好きです」「話の展開がとにかくリズムが良くて次が気になる、と早く来週になって欲しいという気持ちになります！」といった声も届いている。