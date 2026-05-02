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「同じでなきゃと思わない！」長女にだけイライラする母親へ助産師HISAKOが語るこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「【子どもとの相性】生意気な長女…もう顔も見たくない！【LIVE切り抜き】（20250616ライブ）」を公開した。動画では、長女にだけ強く当たってしまうと悩む母親へ向けて、「子どもとの相性」や生まれ順による育児の向き合い方について独自の視点で語っている。



動画は、「小1女子、年中女子、1歳男子の3人を育てているが、長女と相性が悪く、同じことをしても長女にだけ怒ってしまう」という視聴者からの相談を紹介する場面から始まる。長女からは「じゃあ死ねばいいんか」と強い言葉で言い返されるようになり、どうしたらいいか悩んでいるという悲痛な声が寄せられた。



これに対しHISAKOさんは、3人の子どもを育てていればイライラするのは当たり前だとし、「正当化しちゃいましょう」と相談者に優しく寄り添う。そして、一番上の子に対して親が厳しくなってしまうのは「ママの攻撃に遭う宿命」だと指摘する。母親にとっても初めての育児であり、正解がわからず不安だからこそ、つい上の子にガミガミと言ってしまうのだと、自身の経験を交えて解説した。



また、「じゃあ死ねばいいんか」という長女の言葉には、いちいち反論せずスルーしてよいとアドバイスを送る。「ちょっと言い過ぎたわ、ごめんね」「あなたのことは大好きだから」と、お互いが落ち着いている時にスキンシップを交えて愛情表現をするだけで十分だと語る。さらに、厳しく育てられた第一子は誠実で真面目な子に育ち、下の子はずる賢く器用に生きるようになるとし、それは必然的な「人格形成の差」だと述べた。



終盤でHISAKOさんは、「子どもとの相性というものはあります」と力強く断言する。全員同じように大切であるものの、人間である以上どうしてもカチンとくる相性の悪さは存在するとし、「同じでなければならないって思わないこと」が重要だと提言した。「相性が合わない子は、ママに持っていない価値観を与えてくれる子」と前向きな捉え方を示し、子育てに悩む母親たちの心を軽くする温かい言葉で動画を締めくくった。