「年収1000万円だった頃より幸せ」月収8万5000円・58歳女性の住民税非課税生活
介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年3月25日に回答のあった、関東地方在住、58歳女性の状況を見ていきます。
年齢・性別：58歳女性
同居家族構成：本人のみ
居住地域：関東地方
職業：販売
月の収入：労働収入約8万5000円
現預金：680万円
リスク資産：120万円
ひと月当たりの収入は「労働収入約8万5000円」。一方、支出は「住居費1万2000円、食費2万円、光熱費1万5000円、通信費6000円、医療・保険8000円、交通費、車の維持費など1万5000円、趣味・雑費1万円で合計月8万6000円」ほど。毎月の収支は「ほぼトントン」だと言います。
現在の暮らしの中で「特に負担が大きい」と感じているのは「車の維持費です。ガソリン代や車検費用は、今の私の月収からするとかなりのインパクト」だそう。
こうした状況の中で、「服は数着を大切に着回し、家具は近所の空き家整理で譲り受けたものを修理。地域の方と物々交換で、庭で採れたハーブを渡す代わりに魚や野菜を頂いています」と語っています。
「非課税世帯になり固定費が劇的に下がりました。無理に稼がなくても生きていけるという確信が持て、日々の平穏な時間を守ることができています」と制度に支えられている様子がうかがえます。
住民税非課税世帯は「一般的には生活に困窮している高齢者というイメージが強い。でも私のようなライフスタイルを選択した人間もいます。都会で年収1000万円だった頃よりも、今の方が旬のものを食べ、地域の人と笑って幸せに過ごしている」とソヨカゼさん。
今大切にしているのは「時間の質を何よりも尊重すること。沈む夕日をゆっくり眺めたり、近所の子どもたちに勉強を教えたりする時間にこそ、真の豊かさがあると感じています」とコメントを残していました。
※住民税が非課税となる基準は自治体や世帯構成などにより異なります
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：ソヨカゼ
年齢・性別：58歳女性
同居家族構成：本人のみ
居住地域：関東地方
職業：販売
月の収入：労働収入約8万5000円
現預金：680万円
リスク資産：120万円
「最低限の労働で稼ぐ暮らしにシフト」住民税非課税世帯になった経緯について「都内の大手広告代理店で25年間、管理職として心身を削って働いてきました。しかし50歳を過ぎた頃に大切な友人を亡くし、お金のために時間を売る生き方に強い疑問を感じました。55歳で早期退職制度を利用し地方へ移住。現在は古民家に住みながら、日々の生活費を最低限の労働で稼ぐ暮らしにシフトしました」と説明するソヨカゼさん。
ひと月当たりの収入は「労働収入約8万5000円」。一方、支出は「住居費1万2000円、食費2万円、光熱費1万5000円、通信費6000円、医療・保険8000円、交通費、車の維持費など1万5000円、趣味・雑費1万円で合計月8万6000円」ほど。毎月の収支は「ほぼトントン」だと言います。
現在の暮らしの中で「特に負担が大きい」と感じているのは「車の維持費です。ガソリン代や車検費用は、今の私の月収からするとかなりのインパクト」だそう。
こうした状況の中で、「服は数着を大切に着回し、家具は近所の空き家整理で譲り受けたものを修理。地域の方と物々交換で、庭で採れたハーブを渡す代わりに魚や野菜を頂いています」と語っています。
「固定費が劇的に下がった」住民税非課税世帯となり、住民税が非課税となっただけでなく、「国民健康保険料・介護保険料が減額された、給付金・支援制度を受けたこと」は生活する上での大きな助けになっていると話します。
「非課税世帯になり固定費が劇的に下がりました。無理に稼がなくても生きていけるという確信が持て、日々の平穏な時間を守ることができています」と制度に支えられている様子がうかがえます。
住民税非課税世帯は「一般的には生活に困窮している高齢者というイメージが強い。でも私のようなライフスタイルを選択した人間もいます。都会で年収1000万円だった頃よりも、今の方が旬のものを食べ、地域の人と笑って幸せに過ごしている」とソヨカゼさん。
今大切にしているのは「時間の質を何よりも尊重すること。沈む夕日をゆっくり眺めたり、近所の子どもたちに勉強を教えたりする時間にこそ、真の豊かさがあると感じています」とコメントを残していました。
※住民税が非課税となる基準は自治体や世帯構成などにより異なります
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)