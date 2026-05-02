この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「アーバンリポート」が、「【東京都除く】日本の超高層ビルランキングTOP10！2026年最新版！」と題した動画を公開した。近年の日本では超高層ビルの建設が進んでいるが、その大多数は東京に集中している。本動画では東京以外の都市にどのような超高層ビルが存在しているのか、2026年竣工予定のビルを含めた最新のランキングを発表している。



動画は第10位から順に各都市を代表する超高層ビルを紹介していく。第10位には、2026年3月に竣工したばかりの名古屋市「ザ・ランドマーク名古屋栄」（211.7m）がランクイン。その後も名古屋駅から「JRゲートタワー」や「JRセントラルタワーズ」の各棟、現在でも中部地方最高層を維持する「ミッドランドスクエア」などが続き、名古屋駅周辺における超高層ビル群の集積ぶりがうかがえる。



大阪府からも多数ランクインしており、第4位に「大阪府咲洲庁舎」（256m）、第3位にバブル期の計画の唯一の生き残りとも言える「SiSりんくうタワー」（256.1m）が登場する。そして第2位には、1993年の竣工から約20年間日本で一番高いビルであり続けた横浜市の「横浜ランドマークタワー」（296m）が位置づけた。



第1位に輝いたのは、大阪市の「あべのハルカス」（300m）である。高さ300mのスーパートールは日本初の誕生であり、「日本の建築史の大きな節目となった」と解説されている。東京都以外では唯一の300m台のビルであり、2026年現在、全国でも第2位の高さを誇っている。



最後に、東京では数多くの超高層ビルの建設が進行中である一方、それ以外の地域では200mを超えるビルの計画は少ない状況であると指摘。しかし、東京以外の都市でも超高層ビルを含めた街づくりが加速し、日本全体がさらに発展していくことへの期待を寄せて動画を締めくくっている。