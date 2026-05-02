今季限りでの引退を表明した錦織圭（ユニクロ）は、盛田正明テニス・ファンド（ＭＭＴＦ）の４期生として支援を受け、１３歳で米ＩＭＧアカデミーに留学。アジア男子最高の世界ランキング４位にまで上り詰めた。盛田氏は、「ソニー」の創始者のひとり、盛田昭夫氏の実弟で、私財を投じて２０００年にＭＭＴＦを創設。ソニー副社長、日本テニス協会会長を歴任し、錦織を支援し続けた大恩人だ。その盛田氏が、スポーツ報知の単独インタビューに応じ、錦織引退の胸の内を語った。（取材・構成＝吉松 忠弘）

ＭＭＴＦの事務所には、盛田氏と錦織が写った写真が、あらゆるところに飾られていた。２９日に９９歳になる。それでも、記者に「まだまだこれからですよ」と話すバイタリティーは、２０００年から１１年間、日本テニス協会の会長をつとめていたときと変わらない。今でも、第２の錦織圭を育てようと、海外の厳しい環境に、１０代のジュニアたちを派遣し続ける。

「中南米などに行ったら、コートはデコボコ、セルフジャッジはめちゃくちゃ。それでも勝たなくてはならない。そういう、ものすごい荒波にさらされながら勝っていく環境に、選手を放り込む。それが、選手を強くしていく。錦織は、最初、それほど目立った子じゃなかった。でも、その環境に黙って耐えた」

盛田氏が驚いたことがある。４大大会のジュニアに視察に行き、ロッカーで試合前の錦織と会った。しかし、錦織は見向きもせず、試合中も、目も合わさない。

「私が行ったのに、横を通っても、全く知らんぷり。冗談だけど、ひどいやつです（笑）。テニスのうまさなら、錦織と同じぐらいの子はいる。でも、試合前のあの集中力は、本当にすごい。これが大事だと思ったら、ほかのことは全く気にしない。それが彼を世界トップ１０にした原動力だと思っている。でも、試合が終わると、真っ先に、笑顔で私の元に走ってくる。これはうれしいですね」

基金は毎年、派遣した選手に、世界ランキングや成績などの課題を課す。それをクリアしなければ、奨学金は打ち切られる。早い内に、別の道に進めた方がいいという盛田氏の厳しい親心だ。錦織は、その課題を全てクリアし、プロに転向した最初の「卒業生」だった。

「大変だから、世界に出す。大変になってほしいわけです。それに耐えなきゃ、世界では勝てない。わざと大変にしている。留学先の宿舎でも、絶対に日本人同士を一緒の部屋にしない。錦織も、ものを盗まれたり、いじめられたりしながら、卒業していったんです」

米ニューヨーク時間の２０１４年９月８日。全米オープン男子シングルス決勝。錦織が、アジア男子として史上初めてシングルスで４大大会決勝の舞台に立った。しかし、毎年のように４大大会を視察に訪れていた盛田氏は、皮肉にも、このときだけ会場に姿が見えなかった。前年の同時期に近親者の不幸があり、喪に服していた。

世界１１位の錦織は、対戦成績５勝２敗とリードしていた世界１６位のマリン・チリッチ（クロアチア）にストレートで敗れた。試合後の会見で、錦織は不在だった盛田氏について、次のように語った。

「一番見せたい人だった。だから、次の４大大会で優勝するのを（初めて）見せるために、今日は負けました」

「その言葉を新聞で読んだとき、はっとした。少しでも、私が見ているということが、いささか力になってくれていたんだと感じてうれしかった。ずっと心の中に、私のことがあったんだと」

盛田氏が育て、世界に送り込んだ日本最高のスーパースターが、ついにラケットを置く時が来た。

「自分のことは自分にしか分からない。本人が辞めた方がいいと思ったものを、（他人が）無理にやれということは言わない方がいい。もう一家のあるじ。自分の道は自分でしか決められない。あれだけ、日本や世界のためにプレーしたのだから、あとは人生を楽しめばいいと思う」

◆盛田 正明（もりた・まさあき）１９２７年５月２９日生まれ。９８歳。東工大（現東京科学大）卒。ソニー副社長、ソニー生命保険会長などを歴任し、２０００年に日本テニス協会会長に就任。２０１１年まで務めた。

◆盛田正明テニス・ファンド 私財を投じ２０００年に創設。９月から翌年の５月までを期間として、米ＩＭＧアカデミーに選手を送り出す。奨学金は年に１回の日米往復航空券、滞在費、学費などを含み、専属コーチなどをつければ、一期間で約１０００万円を超える。返済の義務はないが、世界１００位以内になると、賞金の１０％を５年間、基金に還元する。