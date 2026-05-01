この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】これヤバい…60カ国グルメ集結のフェスが楽しすぎた！！麦食音祭」と題した動画を公開した。

動画では、大阪・万博記念公園で開催された「麦食音祭」を訪れ、世界各国のグルメやカルチャーを満喫する様子をレポートしている。

会場には、ブラジルのシュラスコやエジプトのコシャリなど、普段なかなか出会えない多国籍グルメが集結。ティンカノはさまざまな料理を食べ歩き、「モロヘイヤスープがめちゃくちゃ美味しかった」「シュラスコは本当に食べてほしい」とリアルな感想を語った。

さらに、グルメだけでなく雑貨や体験ブースも充実。ケニアのブースではヘナアートを体験するなど、異国文化に触れる様子も収められている。

動画の終盤では、キャラクターグッズの売り場も紹介されており、食・買い物・体験と、会場全体を楽しみ尽くす内容となっている。

世界を旅するような感覚が味わえる「麦食音祭」。動画では、さらに多くのグルメや見どころが紹介されている

YouTubeの動画内容

00:00

万博記念公園で開催「麦食音祭」の多国籍グルメ屋台を巡る
09:51

世界各国のグルメを実食！モロヘイヤスープやシュラスコを絶賛
14:21

ステージショーと雑貨ブースの紹介
15:43

ケニアブースで美しいヘナアートを体験
18:22

大阪・関西万博やアメリカ館のキャラクターグッズ売り場へ

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