かつて長期政権を築いた安倍元総理が、多くの人々を惹きつけた“総理らしからぬ振る舞い”を、元経産官僚の岸博幸氏が明かした。

【映像】安倍元総理の“総理とは思えない振る舞い”を告白

お笑いコンビ・かまいたちが司会を務める『これ余談なんですけど・・・』の29日の放送では、元経産官僚の岸博幸が登場。安倍晋三元総理の、驚くべき「人たらし」の実態を明かした。

岸氏は、安倍元総理について「器が大きく、本当にいい意味の人たらしだった」と振り返る。8年近く続いた安倍政権の背景には多くの「ファン」の存在があったとし、その秘訣は毎晩のように行われていた食事会での振る舞いにあったという。

総理という立場でありながら、安倍氏は「どこでも場を一番盛り上げるのは安倍さん」だったと岸氏は証言する。たとえ面識の薄い人物が相手であっても、自らトランプ大統領とのエピソードなど興味深い話を披露し、率先して場を回していたという。岸氏はその様子を「これやると、当然、みんな安倍さんのファンになっちゃう」と解説し、政界や財界に支持者が多かったことを明かした。

さらに岸氏は、安倍氏の政策面での柔軟性についても言及。自身がどうしてもやりたい政策は曲げない一方で、それ以外については保守・リベラルを問わず飲み込んで実現させていく「心の広さ」があったと語った。あえて自ら場を盛り上げ、周囲を惹きつける指導者の圧倒的な人間力に、MCのかまいたちやスタジオの出演者らも深く感銘を受けていた。