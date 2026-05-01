【デジモン】映画5作品、YouTubeで無料公開 『ぼくらのウォーゲーム！』『ディアボロモンの逆襲』など
東映アニメーションは1日、デジモン映画５作品をYouTubeにて無料公開する「デジモンYouTube FILM FESTIVAL」を開催することを発表した。
【画像】それも見せていいの！？無料公開される『デジモン』映画5作品
劇場版『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！』をはじめとする全５作品をラインナップ。デジモン公式YouTubeチャンネルにて、1週間の限定公開となる。
▼配信作品
・5月2日(土)20：00
劇場版『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！』
・5月9日(土) 20：00
劇場版『デジモンアドベンチャー』
・5月16日(土) 20：00
劇場版『デジモンアドベンチャー02ディアボロモンの逆襲』
・5月23日(土) 20：00
劇場版『デジモンテイマーズ 冒険者たちの戦い』
・5月30日(土) 20：00
劇場版『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』
【画像】それも見せていいの！？無料公開される『デジモン』映画5作品
劇場版『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！』をはじめとする全５作品をラインナップ。デジモン公式YouTubeチャンネルにて、1週間の限定公開となる。
▼配信作品
・5月2日(土)20：00
劇場版『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！』
・5月9日(土) 20：00
劇場版『デジモンアドベンチャー』
・5月16日(土) 20：00
劇場版『デジモンアドベンチャー02ディアボロモンの逆襲』
・5月23日(土) 20：00
劇場版『デジモンテイマーズ 冒険者たちの戦い』
・5月30日(土) 20：00
劇場版『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』
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