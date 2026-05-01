OWCがCFexpressなど最大34％超の値上げ 旧製品には15％ポイント還元も 5月11日から
価格改定の対象となるAtlas Proシリーズ
OWC（Other World Computing）は5月1日（金）、フラッシュメモリー価格の変動に対応するため、CFexpressカードおよびSSD製品の価格改定を実施すると発表した。改定日は5月11日（月）。
対象はCFexpress 4.0対応カード「Atlas」シリーズや、ポータブルSSD「Envoy」シリーズなど。全体的に値上げとなる。
同時に期間限定で、CFexpress 2.0 Type Bの旧製品（Atlas Ultra）を対象としたポイントアップキャンペーンを実施する。昨年からの価格を据え置いた上で、通常1％のアマゾンポイントを15％に引き上げる。
ポイントアップキャンペーンの期間は期間は5月4日（月）～5月17日（日）まで。在庫がなくなり次第終了となる。
先行して価格改定を行ったProGrade Digitalも値上げと同時に、値上げ分相当のポイントを還元する施策を展開している。
価格改定日
2026年5月11日（月）
CFexpress 4.0 Type B（Atlas Ultra）1TB：94,980円→110,880円 2TB：189,970円→220,000円
CFexpress 4.0 Type B（Atlas Pro）256GB：30,740円→36,960円 512GB：48,350円→65,120円
CFexpress 4.0 Type A（Atlas Pro）240GB：34,540円→35,200円 480GB：54,980円→61,600円 960GB：94,980円→105,600円
Portable SSD（Thunderbolt 5）Envoy Ultra2TB：111,320円→118,800円 4TB：186,510円→202,400円 8TB：295,460円→396,000円
Portable SSD（Thunderbolt 3）Envoy Pro FX1TB：65,620円→79,200円 2TB：94,980円→114,400円 4TB：172,700円→193,600円
Portable SSD（USB4 V2）Express 1M21TB：69,080円→79,200円 2TB：94,980円→114,400円 4TB：172,700円→193,600円 8TB：295,460円→396,000円
※0TB（ケースのみ）は37,820円で据え置き