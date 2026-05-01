価格改定の対象となるAtlas Proシリーズ

OWC（Other World Computing）は5月1日（金）、フラッシュメモリー価格の変動に対応するため、CFexpressカードおよびSSD製品の価格改定を実施すると発表した。改定日は5月11日（月）。

対象はCFexpress 4.0対応カード「Atlas」シリーズや、ポータブルSSD「Envoy」シリーズなど。全体的に値上げとなる。

同時に期間限定で、CFexpress 2.0 Type Bの旧製品（Atlas Ultra）を対象としたポイントアップキャンペーンを実施する。昨年からの価格を据え置いた上で、通常1％のアマゾンポイントを15％に引き上げる。

ポイントアップキャンペーンの期間は期間は5月4日（月）～5月17日（日）まで。在庫がなくなり次第終了となる。

先行して価格改定を行ったProGrade Digitalも値上げと同時に、値上げ分相当のポイントを還元する施策を展開している。

価格改定日

2026年5月11日（月）

CFexpress 4.0 Type B（Atlas Ultra）

CFexpress 4.0 Type B（Atlas Pro）

CFexpress 4.0 Type A（Atlas Pro）

Portable SSD（Thunderbolt 5）Envoy Ultra

Portable SSD（Thunderbolt 3）Envoy Pro FX

Portable SSD（USB4 V2）Express 1M2

1TB：94,980円→110,880円 2TB：189,970円→220,000円256GB：30,740円→36,960円 512GB：48,350円→65,120円240GB：34,540円→35,200円 480GB：54,980円→61,600円 960GB：94,980円→105,600円2TB：111,320円→118,800円 4TB：186,510円→202,400円 8TB：295,460円→396,000円1TB：65,620円→79,200円 2TB：94,980円→114,400円 4TB：172,700円→193,600円1TB：69,080円→79,200円 2TB：94,980円→114,400円 4TB：172,700円→193,600円 8TB：295,460円→396,000円※0TB（ケースのみ）は37,820円で据え置き