声優・黒沢ともよ、直筆で第1子出産を発表「役者としては変わらずに精進して参ります」
【モデルプレス＝2026/05/01】声優の黒沢ともよ（30）が2026年5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子出産を発表した。
【写真】「アイカツ！」声優の直筆美文字
黒澤は「この度、第1子を出産いたしました」と報告。「母としての日々をかみしめながら役者としては変わらずに精進して参ります」と直筆でつづっている。
黒沢は1996年4月10日生まれ。埼玉県出身。アニメ「ONE PIECE」うるティ役（2021年〜2022年）、「アイカツ！」有栖川おとめ役（2012年〜）、映画「宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たち」市瀬美奈役（2023年）、「クレヨンしんちゃん 激突！ ラクガキングダムとほぼ四人の勇者」ユウマ役（2020年）、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」アマテ・ユズリハ役（2025年）など、多くの人気キャラクターの声を務めている。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
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◆黒沢ともよ、第1子出産を発表
黒澤は「この度、第1子を出産いたしました」と報告。「母としての日々をかみしめながら役者としては変わらずに精進して参ります」と直筆でつづっている。
◆黒沢ともよ「アイカツ！」など多くの作品に出演
黒沢は1996年4月10日生まれ。埼玉県出身。アニメ「ONE PIECE」うるティ役（2021年〜2022年）、「アイカツ！」有栖川おとめ役（2012年〜）、映画「宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たち」市瀬美奈役（2023年）、「クレヨンしんちゃん 激突！ ラクガキングダムとほぼ四人の勇者」ユウマ役（2020年）、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」アマテ・ユズリハ役（2025年）など、多くの人気キャラクターの声を務めている。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
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