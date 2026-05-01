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【悲報】離職が連鎖する会社は共通して人件費で失敗しています。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「【悲報】離職が連鎖する会社は共通して人件費で失敗しています。」と題した動画を公開した。

これまでに1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、多くの企業が陥る「間違った人件費削減」の末路と、離職を防ぎ強い組織を作るための正しい財務戦略について解説している。



人材確保が一段と厳しくなっている現代において、人件費に対する正しい考え方は重要性を増している。市ノ澤氏は、9割の経営者が人件費の削減方法を間違えており、単に給与を下げたり人を減らしたりする手法は、「従業員のモチベーション低下」「労働力不足」「時間外労働の増加」「離職率の上昇」「クレームの増加」という5つの悪循環を招くと警告する。



動画内では、具体的な失敗事例が2つ紹介された。1つ目は、高齢者の雇い止めによるリストラだ。これにより深刻な人手不足に陥り、残った従業員にマルチタスクを強要した結果、サービスの質が低下し内部崩壊を招いたという。2つ目は、仕事量を減らさずに時間外労働だけを削減するケースだ。「残業禁止」を掲げた結果、裏でサービス残業が横行し、従業員の不満が爆発して訴訟リスクすら抱える事態になると市ノ澤氏は指摘する。



こうした事態を防ぐための正しいアプローチとして、市ノ澤氏は「数字を従業員に見せる」ことの重要性を強調した。社長1人で数字を見るのではなく、限界利益を増やすといった目標を全員で共有することで、生産性向上への意識が芽生えるという。利益に貢献した社員には報酬で還元し、そうでない社員には自身の数字を客観視させて能力向上を促すことが鍵となる。



市ノ澤氏は最後に「人を大切にしない会社に未来はない」と力強く語り、会社がうまくいかない原因を従業員に転嫁せず、社長自身の能力を上げることの重要性を説いた。経営陣と従業員が同じ目標を共有し、正当な評価と還元が行われる環境を作ることこそが、企業を存続させる最大の武器となるようだ。