上原多香子、43歳の近影公開 浴衣姿、メガネ姿、踊る動画も紹介「弾けてるー」「相変わらずの美しさ！」
日本テレビ『月曜から夜ふかし』で話題となった沖縄出身の経営者でタレントの嫁ニー（42）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。 SPEEDの上原多香子（43）との2ショットを公開した。
【写真】上原多香子近影！浴衣姿、メガネ姿、踊る動画など公開
嫁ニーは「タイラ製麺所監修『島辛そば』、おかげさまで発売から1年が経ちました!!この商品は、企画から完成まで1年半。ただのコラボ商品じゃありません。元SPEEDの上原多香子さんと僕、二人の『本気』が詰まったプロジェクトです」と紹介。
続けて「3年前に出会い、沖縄への熱い想いを語り合う中で始まったこの企画。僕たちが決めたルールはひとつ。『元アイドルの知名度じゃなく、味と魅力で勝負すること』。彼女は元SPEEDの上原多香子という看板を一度下ろし、ひとりの起業家として泥臭い努力を積み重ねてくれました」と明かした。
製品開発では麺やスープ、島辛パウダーの試作に加え、工場での製造や営業活動にも関わるなど、現場に深く入り込んだという。嫁ニーは「その本気度は、誰よりも凄かった」と振り返る。
商品は、上原が幼少期から親しんできた沖縄そばに“辛さ”を掛け合わせたもの。「辛いもの好きなら絶対ハマる」と自信をのぞかせ、「旨みと辛みのハーモニー」をアピール。また、イベントでの交流にも触れ、上原の浴衣姿やメガネショット、ダンスシーンの動画も添え「仕事仲間として本当に感謝しかありません」とつづっている。
この投稿にフォロワーからは「相変わらずの美しさ！お元気そうでなにより！」「いつまでも、美人」「おたかさん 元気そうで何より」「多香ちゃん、弾けてるー」などのコメントが寄せられている。
【写真】上原多香子近影！浴衣姿、メガネ姿、踊る動画など公開
嫁ニーは「タイラ製麺所監修『島辛そば』、おかげさまで発売から1年が経ちました!!この商品は、企画から完成まで1年半。ただのコラボ商品じゃありません。元SPEEDの上原多香子さんと僕、二人の『本気』が詰まったプロジェクトです」と紹介。
製品開発では麺やスープ、島辛パウダーの試作に加え、工場での製造や営業活動にも関わるなど、現場に深く入り込んだという。嫁ニーは「その本気度は、誰よりも凄かった」と振り返る。
商品は、上原が幼少期から親しんできた沖縄そばに“辛さ”を掛け合わせたもの。「辛いもの好きなら絶対ハマる」と自信をのぞかせ、「旨みと辛みのハーモニー」をアピール。また、イベントでの交流にも触れ、上原の浴衣姿やメガネショット、ダンスシーンの動画も添え「仕事仲間として本当に感謝しかありません」とつづっている。
この投稿にフォロワーからは「相変わらずの美しさ！お元気そうでなにより！」「いつまでも、美人」「おたかさん 元気そうで何より」「多香ちゃん、弾けてるー」などのコメントが寄せられている。