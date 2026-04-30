セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ 仰向けポーズを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ 仰向けポーズ

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約30×50×25cm

種類：全1種類（プー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから「プー」の大きなぬいぐるみが登場。

全長約30×50×25cmで、ソファーやベッドどこに飾ってもインパクト抜群です。

仰向けでのんびりと寝ている姿にほっこりと癒やされます。

頭の下に手を置いているリラックスしたポージングもかわいい☆

ふわふわとした気持ち良い触り心地もポイントです。

にっこりとした優しい表情の「プー」のぬいぐるみ。

セガプライズの『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ 仰向けポーズは、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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