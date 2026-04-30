くつろぎ姿にも注目！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ 仰向けポーズ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ 仰向けポーズを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ 仰向けポーズ
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約30×50×25cm
種類：全1種類（プー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから「プー」の大きなぬいぐるみが登場。
全長約30×50×25cmで、ソファーやベッドどこに飾ってもインパクト抜群です。
仰向けでのんびりと寝ている姿にほっこりと癒やされます。
頭の下に手を置いているリラックスしたポージングもかわいい☆
ふわふわとした気持ち良い触り心地もポイントです。
にっこりとした優しい表情の「プー」のぬいぐるみ。
セガプライズの『くまのプーさん』 スーパーラージぬいぐるみ 仰向けポーズは、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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