▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・３０日１７時）

【宗谷地方】晴れ時々くもり

【上川地方】晴れ時々くもり

【留萌地方】晴れ時々くもり

【網走地方】晴れ

【北見地方】晴れ

【紋別地方】晴れ

【釧路地方】晴れ時々くもり

【根室地方】晴れ時々くもり

【十勝地方】晴れ時々くもり

【胆振地方】晴れ時々くもり

【日高地方】晴れ時々くもり

【石狩地方】晴れ

【空知地方】晴れ

【後志地方】晴れ

【渡島地方】晴れ時々くもり

【檜山地方】くもり後晴れ

▼青森県（青森地方気象台・３０日１７時）

【津軽】晴れ

【下北】晴れ

【三八上北】晴れ

▼岩手県（盛岡地方気象台・３０日１７時）

【内陸】晴れ

【沿岸北部】晴れ

【沿岸南部】晴れ

▼宮城県（仙台管区気象台・３０日１７時）

【東部】晴れ後くもり

【西部】晴れ後くもり

▼秋田県（秋田地方気象台・３０日１７時）

【沿岸】晴れ後くもり

【内陸】晴れ後くもり

▼山形県（山形地方気象台・３０日１７時）

【村山】晴れ後くもり

【置賜】晴れ後くもり

【庄内】晴れ後くもり

【最上】晴れ後くもり

▼福島県（福島地方気象台・３０日１７時）

【中通り】くもり

【浜通り】くもり

【会津】くもり