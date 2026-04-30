北海道・東北 今夜（３０日）の天気
▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・３０日１７時）
【宗谷地方】晴れ時々くもり
【上川地方】晴れ時々くもり
【留萌地方】晴れ時々くもり
【網走地方】晴れ
【北見地方】晴れ
【紋別地方】晴れ
【釧路地方】晴れ時々くもり
【根室地方】晴れ時々くもり
【十勝地方】晴れ時々くもり
【胆振地方】晴れ時々くもり
【日高地方】晴れ時々くもり
【石狩地方】晴れ
【空知地方】晴れ
【後志地方】晴れ
【渡島地方】晴れ時々くもり
【檜山地方】くもり後晴れ
▼青森県（青森地方気象台・３０日１７時）
【津軽】晴れ
【下北】晴れ
【三八上北】晴れ
▼岩手県（盛岡地方気象台・３０日１７時）
【内陸】晴れ
【沿岸北部】晴れ
【沿岸南部】晴れ
▼宮城県（仙台管区気象台・３０日１７時）
【東部】晴れ後くもり
【西部】晴れ後くもり
▼秋田県（秋田地方気象台・３０日１７時）
【沿岸】晴れ後くもり
【内陸】晴れ後くもり
▼山形県（山形地方気象台・３０日１７時）
【村山】晴れ後くもり
【置賜】晴れ後くもり
【庄内】晴れ後くもり
【最上】晴れ後くもり
▼福島県（福島地方気象台・３０日１７時）
【中通り】くもり
【浜通り】くもり
【会津】くもり