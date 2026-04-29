Netflix『ONE PIECE』シーズン3についてわかっていることまとめ

Netflixの実写ドラマ版『ONE PIECE』のキャストとキャラクターたちに、新たな冒険が待ち受けている。尾田栄一郎の人気漫画を原作とするNetflixの実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』は、2027年にシーズン3の配信をすることが決定。4月7日には新シーズンのタイトルが『ONE PIECE: The Battle of Alabasta（原題）』であることも発表された。新シーズンについて現時点でわかっている情報をご紹介しよう。

Netflix版『ONE PIECE』シーズン3の制作はすでに始まっている？

シーズン3の制作はすでに始まっており、実はシーズン2配信日（2026年3月10日）の約3か月半前にはスタートしていたとのこと。

配信時期

現時点では2027年内の配信開始という情報のみで、制作の進行に合わせて今後さらに詳細が明らかになる見通しだ。

ストーリー

モンキー・D・ルフィ（イニャキ・ゴドイ）と彼の麦わらの一味は、新たな仲間であるビビとその民を助けるため、犯罪組織バロックワークスに立ち向かうべくアラバスタへと向かう。

新キャスト

2025年の第78回トニー賞で演劇部門主演男優賞（『オー、メアリー！』）に輝いたコール・エスコラが、ファン人気の高いボン・クレー役で起用されたと、米Deadlineが報じた。また、ルフィの兄エース役をショロ・マリデュエニャ（『コブラ会』）が演じることも明らかになった。

ほかに、Mr.1役でアウド・アウドとミス・ダブルフィンガー役でデイジー・ヘッド（『ダンジョンズ＆ドラゴンズ／アウトローたちの誇り』）も出演する。

@onepiecenetflixより

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続投キャスト

ルフィ役のイニャキ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ・ギブソン、サンジ役のタズ・スカイラー、ミス・ウェンズデー役のチャリトラ・チャンドランは続投する。また、チョッパー役のミカエラ・フーヴァー、Mr.0役のジョー・マンガニエロ、ミス・オールサンデー役のレラ・アボヴァ、ネフェルタリ・コブラ役のセンディル・ラママーシーがレギュラーに昇格する。

制作陣

本作は原作出版社である集英社とのパートナーシップのもと、Tomorrow Studios（ITV Studiosのパートナー）とNetflixが製作を担当。シーズン2ではマット・オーウェンズ（『エージェント・オブ・シールド』）とジョー・トレイス（『ダッシュ＆リリー』）が共同ショーランナー兼脚本・製作総指揮を務めた。シーズン3ではトレイスがイアン・ストークス（『ウェアハウス13 〜秘密の倉庫 事件ファイル〜』）とタッグを組む。

Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン1〜2は独占配信中。シーズン3は2027年世界独占配信。（海外ドラマNAVI）

参考元：Deadline

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