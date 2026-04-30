生成AIを全社標準スキルに昇格させる新戦略！ クリーブウェア AI戦略室 新設

記事ポイント クリーブウェアが2026年4月1日に「AI戦略室」を新設社内教育の標準化・研究開発・外販の3本柱で活動を展開2026年末までに生成AI導入支援コンサルティングの提案を開始予定 クリーブウェアが2026年4月1日に「AI戦略室」を新設社内教育の標準化・研究開発・外販の3本柱で活動を展開2026年末までに生成AI導入支援コンサルティングの提案を開始予定

大阪のシステム開発企業・クリーブウェアが、2026年4月1日に新組織「AI戦略室」を設立した。

生成AIを全社員の標準スキルとして定着させ、蓄積したノウハウを外部企業への支援事業として展開する構想。

クリーブウェア「AI戦略室」新設





設立日：2026年4月1日会社名：株式会社クリーブウェア本社：大阪府大阪市北区豊崎3-20-12 パールグレイビル9F代表取締役：角北 強

各部署に点在していたAI活用の取り組みを統合し、ノウハウを全社へ標準化・共有する中核部門として誕生した組織。

「AIに何を構築させるか」という設計力と意思決定力が重視される時代の変化に対応し、グループ全体のイノベーション推進を担う体制が整った。

社内教育の標準化・資産化

独自のレベル判定基準を策定し、全役員・社員のAIスキルを可視化する仕組みを構築。

生成AIを活用して教育コンテンツ自体を内製化し、最新の知見を反映したカリキュラムを全社へ迅速に展開します。

効果的なプロンプトなどのノウハウは社内データベースに蓄積し、組織の知的資産として管理する方針。

研究開発・実証

システム開発、マーケティング、バックオフィス業務の3領域でAIとの協働プロセスを構築。

工数削減・品質向上の効果を定量的に測定し、成功・失敗双方の事例データも収集。

実証から得たデータが、将来の外販事業の基盤となります。

ノウハウの外販・コンサルティング

社内実証で蓄積したノウハウをパッケージ化し、「生成AI導入支援ツール」として開発。

検証実績に基づく実践的なコンサルティングサービスとして取引先向けに展開する計画。

2026年末までに自社事例を公開するセミナーを開催し、対外的なコンサルティング提案を本格化させる予定。

2026年度の数値目標は、社内業務での約1,700万円のコスト削減。

各部署に業務自動化や簡易ツール設計スキルを持つ中核人財を1名以上配置し、全社員が日常業務でAIを自律的に活用できる水準へと育成を進めます。

全社のAI活用レベルが自律的に向上している状態を本年度中に実現させる方針。

以上、クリーブウェアの新組織「AI戦略室」新設の紹介でした。

よくある質問

Q. AI戦略室の設立日はいつですか？

A. 2026年4月1日に設立された新組織。

クリーブウェア（大阪府大阪市北区）が、生成AI技術の急速な進化に伴う業界構造の変化へ対応するために立ち上げます。

Q. AI戦略室が掲げる3つの柱の内容は何ですか？

A. 「社内教育の標準化・資産化」「研究開発・実証」「ノウハウの外販・コンサルティング」の3本柱。

社内実証で得たノウハウを将来的に生成AI導入支援コンサルティングとして外部企業へ展開する計画も含まれます。

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