就活のプロが人気業界を解説、広すぎるIT業界は「業界でくくらずに何がしたいか」考えるべき
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「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【人気業界】「実は、アナタに合っている業界教えます。」就活のプロが全人気業界を簡単解説＆㊙︎企業研究を伝授！｜28卒・27卒・業界研究・大手」を公開した。就活生が最初につまずきがちな「業界研究」の基本から、各人気業界のリアルな実情と向いている人物像までを徹底解説した。
動画ではまず、就活のプロであるトイアンナ氏が、そもそも業界を分ける理由は「仕事の仕組みと給与が違う」からだと定義する。その上で、学生に人気の各業界について具体的な仕事内容と適性を挙げた。例えば、コンサルティング業界は会社の悩みを代わりに考える仕事であり、未知の分野を短期間で極める「勤勉な人」が向いていると説明。また、給与の高さで人気の商社については、貿易だけでなく資産保有やM&Aなど稼ぎ方が多様化していると指摘し、性格が良く成長志向があり、スポーツも勉強もできるなど「すべて持っている人」が求められると語った。
さらに、IT・Web業界については範囲が広すぎるため、業界ではなく自分がどういう作業が好きかから逆算して「何をしたいか」を見極めるべきだとアドバイス。メーカーについては、「工場がある」という他業界との決定的な違いを挙げ、在庫や工場の人件費がかかるため給与は安くなりがちだが、理不尽な要求が少なくホワイトな会社が多いという実態を明かした。他にも、金融業界は銀行・証券・保険で求められる能力が全く異なる点や、広告業界は顧客の無茶振りが楽しいと言える人が向いているなど、ユニークな視点で各業界を比較した。
解説の最後にトイアンナ氏は、就職活動の初期段階で一つの業界に絞るのは「絶対やめたほうがいい」と警告する。様々な業界の企業を複数受けてみて、通過した企業の傾向から自分の向いている業界を判断すべきだとし、「自分がどこから愛されるのか」という基準で業界を選別していくよう就活生に呼びかけた。
動画ではまず、就活のプロであるトイアンナ氏が、そもそも業界を分ける理由は「仕事の仕組みと給与が違う」からだと定義する。その上で、学生に人気の各業界について具体的な仕事内容と適性を挙げた。例えば、コンサルティング業界は会社の悩みを代わりに考える仕事であり、未知の分野を短期間で極める「勤勉な人」が向いていると説明。また、給与の高さで人気の商社については、貿易だけでなく資産保有やM&Aなど稼ぎ方が多様化していると指摘し、性格が良く成長志向があり、スポーツも勉強もできるなど「すべて持っている人」が求められると語った。
さらに、IT・Web業界については範囲が広すぎるため、業界ではなく自分がどういう作業が好きかから逆算して「何をしたいか」を見極めるべきだとアドバイス。メーカーについては、「工場がある」という他業界との決定的な違いを挙げ、在庫や工場の人件費がかかるため給与は安くなりがちだが、理不尽な要求が少なくホワイトな会社が多いという実態を明かした。他にも、金融業界は銀行・証券・保険で求められる能力が全く異なる点や、広告業界は顧客の無茶振りが楽しいと言える人が向いているなど、ユニークな視点で各業界を比較した。
解説の最後にトイアンナ氏は、就職活動の初期段階で一つの業界に絞るのは「絶対やめたほうがいい」と警告する。様々な業界の企業を複数受けてみて、通過した企業の傾向から自分の向いている業界を判断すべきだとし、「自分がどこから愛されるのか」という基準で業界を選別していくよう就活生に呼びかけた。
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