俳優の佐々木希さんは4月29日、自身のInstagramを更新。楽しそうなプライベートショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：佐々木希さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の佐々木希さんは4月29日、自身のInstagramを更新。タケノコ掘りをした時の様子を公開しました。

【写真】タケノコを持つ佐々木希

「ただただ可愛です」

佐々木さんは「今年も、五十棲ファミリーのみんなと会えた　五十棲さんの竹やぶで、タケノコ掘りをしました」とつづり、2枚の写真と8本の動画を投稿。1枚目では、掘り出したばかりの大きなタケノコを両手に持ち、満面の笑みを見せています。動画では、佐々木さんが実際にタケノコを掘り出す様子が見られます。とても楽しそうで、かわいらしいです。

コメントでは「京都に来てたの　見たかった！美女のノンちゃん」「のんちゃん御料理上手でお子さんが羨ましい」「おてんばの…のぞみん発見」「掘り方がカワユイ！何をしてもカワユイ」「ただただ可愛です」「長靴がおしゃれー！農作業なのにこんなに可愛いのはなぜー！！」「笑顔がいつも素敵」と、絶賛の声が寄せられました。

「私服や最近の写真」

3日にも「私服や最近の写真」と、プライベートショットを公開していた佐々木さん。リラックスした笑顔がとてもかわいらしく、癒されます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)