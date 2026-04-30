「美女のノンちゃん」佐々木希、プライベートショット公開！ 「農作業なのにこんなに可愛いのはなぜ」
俳優の佐々木希さんは4月29日、自身のInstagramを更新。タケノコ掘りをした時の様子を公開しました。
【写真】タケノコを持つ佐々木希
コメントでは「京都に来てたの 見たかった！美女のノンちゃん」「のんちゃん御料理上手でお子さんが羨ましい」「おてんばの…のぞみん発見」「掘り方がカワユイ！何をしてもカワユイ」「ただただ可愛です」「長靴がおしゃれー！農作業なのにこんなに可愛いのはなぜー！！」「笑顔がいつも素敵」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】タケノコを持つ佐々木希
「ただただ可愛です」佐々木さんは「今年も、五十棲ファミリーのみんなと会えた 五十棲さんの竹やぶで、タケノコ掘りをしました」とつづり、2枚の写真と8本の動画を投稿。1枚目では、掘り出したばかりの大きなタケノコを両手に持ち、満面の笑みを見せています。動画では、佐々木さんが実際にタケノコを掘り出す様子が見られます。とても楽しそうで、かわいらしいです。
「私服や最近の写真」3日にも「私服や最近の写真」と、プライベートショットを公開していた佐々木さん。リラックスした笑顔がとてもかわいらしく、癒されます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)