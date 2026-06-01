お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、5月28日放送のABEMAオリジナルバラエティー『資産、全部売ってみた』＃1に出演し、活動自粛期間中の収入や騒動後の違約金について赤裸々に語った。【写真】「最低や、この人（笑）」謝罪会見で衝撃発言連発する渡部建同番組は、芸能人が自らの意思で売却できる資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティー”。今年2月に特番として放送され、SNSやネッ