『惡の華』第4話 追い詰められる“春日”鈴木福、“仲村”あのに助けを求め山の向こうへ
鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第4話が30日深夜に放送される。
【写真】2人の秘密を知ってしまう佐伯（井頭愛海） 『惡の華』第4話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
■第4話あらすじ
春日（鈴木）と仲村（あの）によってクソムシの海と化した教室。達成感に満たされた仲村と春日は明日が楽しみだねと別れる。
翌朝、教室ではクラスメートが大騒ぎの中、床に描かれた華の絵を見た佐伯（井頭愛海）は、すべて春日のした事だと察知する。仲村から春日との秘密の契約について聞かされると、いてもたってもいられず、春日をさらに追い詰めてしまう。
そんな中、春日は逃げるように仲村にすがり、2人はあの山の向こうへと歩みを進める。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。
【写真】2人の秘密を知ってしまう佐伯（井頭愛海） 『惡の華』第4話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
春日（鈴木）と仲村（あの）によってクソムシの海と化した教室。達成感に満たされた仲村と春日は明日が楽しみだねと別れる。
翌朝、教室ではクラスメートが大騒ぎの中、床に描かれた華の絵を見た佐伯（井頭愛海）は、すべて春日のした事だと察知する。仲村から春日との秘密の契約について聞かされると、いてもたってもいられず、春日をさらに追い詰めてしまう。
そんな中、春日は逃げるように仲村にすがり、2人はあの山の向こうへと歩みを進める。
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。