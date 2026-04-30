「お財布に500円しか残っていない事も…」月収15万円生活の極貧時代、女性を救った廃棄寸前のお弁当

離婚や独立といった転機は、自由と引き換えに“生活費”という冷酷な現実を突きつけてくるものだ。

投稿を寄せた千葉県の60代女性（医療・福祉・介護の支援員／年収600万円）は、離婚直後の「お金がなかった時期」を振り返る。当時は就職して2年目、給料は月15万円ほどで一人暮らしを始めたばかりだった。

幼少期から貧乏で節約には慣れていたはずだったが、「こんなにもお金がかかって大変なものだと初めて知りました」と回想している。

「本気でバレないようにアルバイトしようか…」

生活はすぐに立ち行かなくなった。正職員ゆえに副業は禁止されていたが、女性は「本気でバレないようにアルバイトしようか…とも考えたほどでした」と明かす。

背に腹は代えられない状況のため、女性は必死に生活をやりくりしていたという。「お昼は職場で給食が出るので残さず食べて晩御飯は食べない生活」を徹底していた。それでも出費は抑えきれず、「お給料日前にはお財布に500円しか残っていない事も…」という綱渡りの日々が続いた。

どん底を救った、友人夫婦の“冷凍弁当”

そんな困窮極まる女性に、意外なところから救いの手が差し伸べられた。

「そんな時に友達夫婦がコンビニのオーナーになりました。遊びに行く度に冷凍しておいてくれた廃棄寸前のお弁当やスイーツ等を持たせてくれて、それに何度も助けられました」

空腹を満たしたのは、本来なら捨てられるはずだった食料だった。女性は「本当に人は1人では生きていけない事を実感した出来事です」と綴る。

現在は年収600万円まで盛り返しているが、当時の友人夫婦のサポートがなければ、再出発のハードルはさらに高くなっていただろう。

※キャリコネニュースでは「お金がなかったときのエピソード」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/ICUA90E3