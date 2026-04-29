優里×シンガーソングライター・さとう。緊張感溢れるコラボ動画公開！コレサワの名曲「たばこ」のカバーも

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SNSでバズを巻き起こした「3%」で注目を集め、2025年はTVアニメ『花は咲く、修羅の如く』のED主題歌や二宮和也のカバーアルバム『〇〇と二宮と2』に「ピアス」が収録。最近では大型フェスへの出演も果たしているシンガーソングライター・さとう。と優里によるコラボ歌唱動画が『優里ちゃんねる』にて公開された。

■「細胞」はさとう。のライブの定番曲

第1弾はさとう。のライブ定番曲となる「細胞」。ふたりの個と個がぶつかり合う、まるで決闘のようなヒリつく緊張感が画面を通して伝わってくる。映像は1テイクで収録されたもの。吐き出されるリアルな感情と、優里バンドによる今回だけのアレンジに注目だ。

第2弾はコレサワの名曲「たばこ」をカバー。前述の「細胞」とは打って変わって、情感豊かなふたりの歌声がとても美しく、ボーカリストとしての幅を存分に披露している。さとう。のギターも交えたアコースティックなアレンジ。色彩豊かな世界観を作り上げている。

さとう。は、3月4日に最新アルバム『窓越し、その目に触れて』をリリース。同作を携え、LIVE TOUR『その目を心の窓と呼ぶ』を6月28日より開催する。出口博之（Ba/モノブライト）、渡辺拓郎（Dr）を迎えたスリーピース編成で、バンドサウンドと弾き語りの両面が観られるハイブリッドなステージになるという。

何よりもライブが好きで、歌うことが最大の喜びと語るさとう。のパフォーマンスを、ぜひ会場で体感しよう。

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

さとう。

ALBUM『窓越し、その目に触れて』

■関連リンク

『優里ちゃんねる』

優里 OFFICIAL SITE

https://www.yuuriweb.com/

さとう。OFFICIAL SITE

https://sato-darari.jp/