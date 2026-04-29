仮面高校生の妹で話題・すなずりかりん、韓国でのミニワンピショット公開「可愛い」「海に映える写真」と話題
【モデルプレス＝2026/04/29】インフルエンサーのすなずりかりんが4月28日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースを身に着けた韓国でのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳の抜群スタイル「海に映える写真」
すなずりは「釜山の海めっちゃ綺麗だったな」とつづり、韓国・釜山での写真を投稿。海辺で日差しを手で遮るような姿で、白のタートルネックに黒のミニワンピース、白い靴下とローファーを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つショットとなっている。
この投稿には「可愛い」「髪型似合ってる」「女の子感溢れる服装素敵」「海に映える写真」「脚キレイ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳の抜群スタイル「海に映える写真」
◆すなずりかりん、韓国でのミニワンピースショット公開
すなずりは「釜山の海めっちゃ綺麗だったな」とつづり、韓国・釜山での写真を投稿。海辺で日差しを手で遮るような姿で、白のタートルネックに黒のミニワンピース、白い靴下とローファーを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つショットとなっている。
◆すなずりかりんの投稿に反響
この投稿には「可愛い」「髪型似合ってる」「女の子感溢れる服装素敵」「海に映える写真」「脚キレイ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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