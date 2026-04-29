「ドジャース５−４マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースが２点ビハインドの九回にカイル・タッカー外野手のサヨナラ２点タイムリーで劇的な逆転勝利。試合後、ファン爆笑の光景がフィールドに広がった。

発端となったのは球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏が撮影した一枚。タッカーは現地中継局のグラウンドインタビューを受けていたが、ここでテオスカー・ヘルナンデスとコールがウォータークーラーを持って背後から駆け寄ってきた。

この様子を見ていたリポーターのワトソンさんが直前で退避すると、危険を察知したタッカーが後ろを振り向いた。その時、満面の笑みを浮かべて駆け寄ってくる２人の姿に殊勲のヒーローは思わず「ギョッ！」と目を丸くし、大量の水と氷を浴びてしまった。

クールな表情でインタビューに受け答えしていたタッカーは満面の笑みを浮かべ、「自分にチャンスを回してくれた。みんなが試合を通して粘り強く戦って、それがうまく結果につながりました」とコメント。普段は感情を表に出さない選手が珍しく喜びを表現した瞬間だった。