ニコラス・ケイジが新スパイダーマンに！『スパイダー・ノワール』5月配信へ

ニコラス・ケイジがテレビシリーズ初主演を務める注目作『スパイダー・ノワール』が5月よりAmazon Prime Video（アマゾンプライムビデオ）にて配信！ このたび、日本版本予告、キービジュアル、場面写真が公開された。

誰も見たことのない「スパイダーマン」が誕生！

本作品は、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とした実写ドラマシリーズだ。1930年代のニューヨークを舞台に、ベテランながら不運に見舞われている私立探偵ベン・ライリー（ニコラス・ケイジ）が、個人的な悲劇をきっかけに自らの過去と向き合いながら、街で唯一のスーパーヒーローとしての宿命を背負っていく姿を描く。

かつてベン・ライリーは、“スパイダー”の名で知られる若きスーパーヒーローだった。エネルギーに満ちあふれ、ニューヨークの街を縦横無尽に駆け巡りながら、スリルを求めて悪と戦う日々を送っていた。当初は刺激的で楽しいものだったが、やがてヒーローとしての活動は次第に重荷となり、ベンは次第に疲弊し、冷めた見方をするようになる。そして、その魅力も色あせていった。そんななか、心に深い傷を残す悲劇に見舞われたことで彼はヒーローとしての人生に背を向ける。しかし、常識を超えた重大な事件と、ある特別な女性の存在が、この不遇の私立探偵にただの男としての仮面を脱ぎ捨てさせることになる。フィルム・ノワールの世界観とヒーロー・ドラマが交差する注目作だ。

豪華キャストと実力派クリエイター陣が集結！主要キャラクターを紹介

主人公ベン・ライリーを演じるのは、本作品がテレビシリーズとして初主演を務めるニコラス・ケイジ（『リービング・ラスベガス』『ゴースト・ライダー』）だ。なお、アニメ映画『スパイダーマン：スパイダーバース』でもスパイダー・ノワールの声を務めていた。

さらに、ラモーン・モリス（『FARGO/ファーゴ』『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』）、リー・ジュン・リー（『罪人たち』『バビロン』）、カレン・ロドリゲス（『ハンティング・ワイブス』『アカプルコ』）、エイブラハム・ポプーラ（『アトラス』、『バレリーナ：The World of John Wick』）、ジャック・ヒューストン（『ボードウォーク・エンパイア 欲望の街』『アイリッシュマン』）、ブレンダン・グリーソン（『イニシェリン島の精霊』『ハリー・ポッター』）らが出演する。

『スパイダー・ノワール』を制作するのは、ソニー・ピクチャーズ テレビジョン。ハリー・ブラッドビア（『Fleabag フリーバッグ』『エノーラ・ホームズの事件簿』）が最初の二つのエピソードの監督および製作総指揮を担当する。オーレン・ウジエル（『ザ・ロストシティ』、『22ジャンプストリート』）とスティーヴ・ライトフット（『Marvel パニッシャー』『ハンニバル』）が共同ショーランナーおよび製作総指揮を務める。

ウジエルとライトフットは、『スパイダーマン：スパイダーバース』でアカデミー賞を受賞したフィル・ロード、クリストファー・ミラー、エイミー・パスカルのチームとともに本シリーズを開発した。ロードとミラーは、自身の制作会社ロード・ミラーを通じて、アディティア・スードおよびダン・シアとともに製作総指揮を務める。エイミー・パスカルもまた、パスカル・ピクチャーズを通じて製作総指揮として参加している。さらに、ニコラス・ケイジおよび、パブリナ・ハトウピスも製作総指揮に名を連ねている。

『スパイダー・ノワール』はいつから配信される？

『スパイダー・ノワール』はAmazon Prime Videoにて5月27日（水）より独占配信開始（全8話 一挙配信）。なお、「本格的なモノクロ版」と「リアルなカラー版」の2種類を選択できる。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.