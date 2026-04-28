フリーアナウンサーでタレントの森香澄が、彼氏が出来たら会わせたい“芸能界友人代表”の存在を明かした。

【映像】美女3人に“辛口ダメ出し”の連続 先行公開動画

これは4月28日（火）夜10時から放送開始するABEMA『時計じかけのマリッジ』の合同取材会での一コマ。同番組は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。参加するのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人。結婚相手候補には、平均年収は2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人が集結した。

囲み取材には、スタジオMCを務めるサバンナ・高橋茂雄、俳優の夏菜、エルフ・荒川、森香澄（3話から登場）が出席。番組のテーマに合わせて「本編では友人と結婚相手の候補を会わせるというシーンが描かれます。結婚前に友達に会わせたいと思いますか？ そして芸能界の友人代表で会わせるとしたらどなたですか？」という質問が飛ぶ。

これに森は「私は結婚を考える相手だったら、“会わせたいな”と思います」と答えた上で、「芸能界で仲良いのは俳優の井桁弘恵ちゃん。大学生を経験してそれから俳優になっているので、普通の感覚を持ち合わせているとてもいい子なんです」と明かすと、高橋も「井桁ちゃんは本当にいい子！ わかる！」と同調した。

その上で森は「でも女性だけだと怖いので…俳優でYouTuberのカルマと仲良いんですけど、男女2人に会わせてどんな感じなのか、見てみるようにします」と語ると、高橋は「なるほどね。その感じも良いですね」と納得していた。