銀一株式会社は、Peak Design（ピークデザイン）の対象製品購入者を対象としたキャンペーン「FIND YOUR COLOR」を4月29日（水）から開催する。

期間中に対象のバックパックを購入し、専用フォームから応募することで、カメラストラップ「リーシュ」がプレゼントされるキャンペーン。初夏の遠征やアウトドア撮影に向けた、バッグとストラップのカラーコーディネートを提案する内容としている。

対象となるのは、ピークデザインのフラッグシップモデル「エブリデイ バックパック」の20Lおよび30L。

新色の「コヨーテ」「ケルプ」をはじめ、「オーシャン」「エクリプス」といったカラーモデルが対象となっている。なお、定番カラーの「ブラック」「チャコール」は対象外。

応募には、正規販売店での購入を証明するレシートや、納品書の写真が必要。専用の応募フォームに必要事項を入力し、購入証明をアップロードして送信する。

キャンペーン概要

対象購入期間

2026年4月29日（水）～ 6月15日（月）



プレゼント品

カメラストラップ「リーシュ」

※コヨーテ、オーシャン、エクリプス、アイビス、ケルプの5色から希望のカラーを選択できる



応募期間

2026年4月29日（水）～ 6月30日（火）



応募方法

専用フォームからのオンライン申し込み

対象製品

エブリデイ バックパック 20L

対象カラー：コヨーテ、オーシャン、エクリプス、ケルプ



エブリデイ バックパック 30L

対象カラー：コヨーテ、オーシャン、ケルプ