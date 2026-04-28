天草の小学生が新茶作りに全力投球 手作業2時間の集大成 自分たちで淹れた一杯は「うまっ！」格別の味
新茶の季節を迎えた熊本県天草市の小学校では、全校児童が茶摘みをしました。
27日、60人の全校児童は、先生や地域の人と一緒にグラウンド横の茶畑に入り、長さ10センチ近くに伸びた新芽の部分を丁寧に摘み取っていました。
――茶摘みを体験して
「固い葉を摘まないように気を付けています。黄緑色で柔らかい葉を選んでいます」
「虫食いや穴が無い葉、上から3枚の新しい新茶をとるようにしています」
午後からは、摘み取った葉を地元の人達と一緒に、昔ながらの方法で茶もみと茶煎りを体験しました。
熱した釜に葉を入れ、水分を飛ばしながら焦がさないように道具を使ってかき混ぜます。
しばらくして水分が抜けてくると、釜から取り出し、茶もみの作業に入ります。
茶煎りと茶もみを繰り返すこと2時間。
香ばしい香りが し始めると焙煎された茶葉が出来上がりました。
児童「他学年にも美味しいと思われるように頑張りました。心を込めて出来て楽しかったです。昔は全部手作業でしていたから凄いなと思いました」
その後、子ども達は出来上がった茶葉でお茶を入れ味わいました。
児童「うまっ。美味いです」