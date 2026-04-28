「全人類見てほしい」開始２分に魅せた！ マンUの21歳イングランド代表MFの超絶技巧にファン喝采「上手すぎんか」「化け物みたいなドリブル」
現地４月27日に開催されたプレミアリーグ第34節で、マンチェスター・ユナイテッドはブレントフォードとホームで対戦。２−１で勝利した。
この一戦でいきなり妙技を披露したのが、21歳のイングランド代表MFコビー・メイヌーだ。
開始２分、敵陣中央でブルーノ・フェルナンデスのパスを受けると同時に前を向き、ドリブルを開始。寄せてくる相手を振り切って一気にボックス内に侵入すると、巧みなフェイントで目の前の２人を軽やかにかわしてラストパス。アマド・ディアロの決定機を演出した。
試合を中継した『U-NEXT』の公式Xが、このメイヌーの技巧を公開すると、「キレキレすぎ」「めっちゃ目覚めた」「上手すぎんか」「ユナイテッドの未来」「えぐいえぐい」「化け物みたいなドリブル」「やっぱ神なんだな」「ノリノリのポグバ見てるみたいだった」「全人類見てほしい」といった声があがった。
得点やアシストこそなかったメイヌーだが、攻守の両局面で最後までタフにプレーし、勝利に貢献した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】キレキレすぎる！ マンUの21歳MFが超絶技巧で決定機演出
この一戦でいきなり妙技を披露したのが、21歳のイングランド代表MFコビー・メイヌーだ。
開始２分、敵陣中央でブルーノ・フェルナンデスのパスを受けると同時に前を向き、ドリブルを開始。寄せてくる相手を振り切って一気にボックス内に侵入すると、巧みなフェイントで目の前の２人を軽やかにかわしてラストパス。アマド・ディアロの決定機を演出した。
試合を中継した『U-NEXT』の公式Xが、このメイヌーの技巧を公開すると、「キレキレすぎ」「めっちゃ目覚めた」「上手すぎんか」「ユナイテッドの未来」「えぐいえぐい」「化け物みたいなドリブル」「やっぱ神なんだな」「ノリノリのポグバ見てるみたいだった」「全人類見てほしい」といった声があがった。
得点やアシストこそなかったメイヌーだが、攻守の両局面で最後までタフにプレーし、勝利に貢献した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】キレキレすぎる！ マンUの21歳MFが超絶技巧で決定機演出