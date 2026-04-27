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旅行系YouTuberのCHIKA氏が自身のYouTubeチャンネルで「SFCがただのカードになる日。2028年ANA大改定でスターアライアンスゴールド剥奪」を公開した。動画では、2028年から始まるANAスーパーフライヤーズカード（SFC）の制度変更を取り上げ、SFC会員が直面する厳しい現実と、今後の具体的な対策について提言している。



CHIKA氏は、今回の制度変更の最大のポイントとして、2028年からは年間の決済額や搭乗実績などの条件をクリアしないと、スターアライアンスのステータスが「ゴールド」から「シルバー」に落ちてしまう点を指摘。「これまで私たちが当たり前のように享受してきた特権が、シルバーになるとどうなるのか」と問いかけ、世界中の空港でのラウンジ利用や、優先搭乗、手荷物の優先受け取り、手荷物許容量の優待などが原則としてなくなると解説した。シルバーに残された特権は主に空席待ちの優先くらいであり、「これのために高い年会費を払う意味があるのか？」とSFC会員が強烈な危機感を抱いている現状を語った。



さらに、なぜANAがこのような変更に踏み切ったのか、世界の航空業界のトレンドから背景を分析。かつての「頻繁に飛ぶ人」を優遇するマイレージプログラムから、自社のクレジットカードで多く決済し経済圏にお金を落としてくれる「頻繁に消費する人」を優遇する時代へシフトしていると説明した。企業側からすると、たまに安い運賃で飛行機に乗るだけでラウンジを利用する層のコスト負担が大きくなってきたことが本音であると、残酷な現実を突きつけた。



しかしCHIKA氏は、制度の変更を諦めるのではなく、「これはルールが変わっただけの『新しいゲームの始まり』」だとポジティブに捉えるよう促した。飛行機にたくさん乗らなければならないという固定観念を捨て、家賃や光熱費、日常の買い物をいかにANA経済圏に集約するかという仕組み作りにシフトするべきだと提唱。「状況を冷静に分析して、自分と家族の大切な時間を最大化するための選択をすること」が重要であると述べ、スマートで自由な新しい時代のマイル戦略を呼びかけた。