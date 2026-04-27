飼い主のマッサージを見ていた犬が、自分にもしてほしいとアピールする姿がTikTokで話題になっています。投稿したのは、キャバプーのキップくんと暮らしている「kip.h」さん。投稿から21.6万回以上再生され、「快楽と不快の中間の顔ｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：妻の頭をマッサージしていたら、犬が『ボクもやってほしい』とせがんできて…人間の子どものような光景】

ぼくもマッサージされたい！

登場するのは、キャバプーのキップくん。この日、ママがパパに頭をマッサージされているのを見て、キップくんもマッサージをされたくなったんだそう。パパの手元へ滑り込んで仰向けになって見上げる姿は、自分が人間であると思っているような様子だったとか。

キップくんは両手をちょこんと揃えて、パパの顔をじっと見つめながらマッサージを受け始めたんだそう。パパのゴッドハンドが、キップくんの頭をやさしくなであげます。

至福のマッサージタイム

ママが見つめていると、「何見てるの？今ぼくがマッサージしてもらってるんだよ」と言わんばかりの表情で見つめてきたんだとか。どうやら、ママに場所を譲るつもりは一切なさそうですね。

頭をやさしく揉みほぐされる心地よさに、キップくんの表情はどんどん柔らかくなっていったんだそう。マッサージは徐々に頭から首へと移動し、この後さらに至福の時間が待っているのでした。

白目をむいてリラックス

首のマッサージが始まると、キップくんはさらにリラックスしていったとか。目はうっとりと半開き、見るからに気持ちよさそうな表情だったといいます。いつも人間を見上げているワンちゃんにとって、意外と首がこるのかもしれません。

驚きなのが、ときどき白目をむくほどリラックスしている様子だったとか。止めない限り、いつまででもマッサージが受けられてしまいそうなキップくんなのでした。

この投稿には「めちゃめちゃ気持ちよさそうｗ」「初めてじゃないな？」「美容室のシャンプーみたいｗ」「白目が見える瞬間がたまらない」など、キップくんの幸せそうな姿に多くの人が笑顔になっていました。

投稿者である「kip.h」さんのアカウントでは、キャバプーのキップくんが家族と一緒に過ごす、穏やかな日常がたくさん投稿されています。マッサージ大好きなキップくん、他にもいろいろなマッサージを受けている様子は必見ですよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kip.h」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。