2026年9月19日（土）に横浜アリーナにて開催を予定している『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2026 A/W）が追加情報を発表した。

『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』

超豪華出演者第2弾発表！

メインモデルとして、TGCのランウェイでもカリスマ的存在感を放つモデルであり、現在放送中の「LOVED ONE」への出演や、2026年10月公開予定の映画「うるわしの宵の月」でヒロイン役を務めるなど俳優としても活躍する安斉星来、「Seventeen」専属モデルの葛西杏也菜、抜群のスタイルを誇り次代のファッションシーンを担う注目モデルの一人である土方エミリ、個性あふれる才能を持ち各界で活躍する“奇跡”とも称される本田3姉妹の末っ子で「Ray」専属モデルも務める本田紗来が決定した。

ゲストには、国民的タレントで、2022年4月にアーティストとしてメジャーデビューを果たし、2025年9月には初の日本武道館公演を開催して約12,000人を動員、さらに現在放送中のドラマ「惡の華」で地上波ドラマ初主演を務めるとともに新曲「愛晩餐」が同作品の主題歌に起用されているあの、2026年5月に自身の人生最後の写真集の発売を予定している村重杏奈、SNS総フォロワー数300万人超え！Z世代を牽引するトレンドセッターとうあの出演が決定。

さらに、元YGエンターテインメントの練習生で2021年にメジャーデビューし、作詞・作曲・振付も手がけるソロアーティストで、2026年1月に全国ホールツアー「NOA HALL TOUR 2026 “REFLECTiON”」を完走、同年4月9日に最終回を迎えたドラマ「救い、巣喰われ」でドラマ単独初主演を果たしたNOA、同年4月12日に全国21都市41公演に及ぶツアー「WATWING LIVE TOUR「honest」」を完走したダンス＆ボーカルグループWATWINGのメンバーでドラマ「GIFT」に出演中の八村倫太郎、2025年にグループ史上最大規模となるアリーナツアーを成功させ、現在は2年ぶりの全国ホールツアー「BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -」を開催中のダンスボーカルグループBUDDiiSのメンバーで、弟のしゅーと（森愁斗）が2026年公開予定の映画「口に関するアンケート」に出演するなど俳優としても活躍する大人気リアル兄弟ユニットもーりーしゅーと、さらに2026年8月公開予定の映画「ブルーロック」に出演する若手俳優・野村康太のゲスト出演も決定した。

出演者リクエスト企画「#TGC出演希望」アーティストライブ編がスタート

TGC公式Xでは、大人気企画「#TGC出演希望」の第2弾としてアーティストライブ編がスタートした。来場者や視聴者がTGCのステージでライブを観たいアーティストを募集している。さらに、デジタルギフト1,000円分が合計50人に当たるフォロー＆引用リポストキャンペーンも同時に実施中！応募は2026年5月6日まで。

詳細はTGC公式X（@TGCnews）をチェック！

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER】（略称：マイナビ TGC 2026 A/W）

●日時

2026年9月19日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

●会場

横浜アリーナ（〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席：先行：12,000円、一般：12,500円、TGC CARD割引：2,500円OFF / お土産袋・ペンライト付

アップグレードチケット：上記指定席料金 + 5,000円

※アップグレードチケットの販売スケジュールは後日発表いたします。

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売】2026年04月09日（木）〜 ※順次予約・販売開始

TGC CARD先行：2026年04月18日（土）10:00〜 ※先着 ※TGC CARD割引対象

TGC公式LINE先行 第一弾：2026年05月01日（金）10:00〜05月06日（水・祝）23:59 ※抽選

TGC公式LINE先行 第二弾：2026年05月27日（水）10:00〜06月02日（火）23:59 ※抽選

【一般販売】2026年06月20日（土）10:00〜 ※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しており、営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

●メインモデル

青島心、嵐莉菜、安斉星来、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、せいら、月丘音彩、鶴嶋乃愛、なごみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ 他 ※50音順

●ゲスト

あの、平祐奈、とうあ、NOA、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、村重杏奈、もーりーしゅーと 他 ※50音順

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 A/W』公式サイト