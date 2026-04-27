“非常識な外国人”の盗撮…ヒョンビン＆ソン・イェジンに続き、2PMテギョンの結婚式も強制公開被害

2PMのメンバーで俳優のオク・テギョンの非公開結婚式の写真が、中国のコミュニティサイトを中心に急速に拡散している。

本来は非公開であるはずの式が、外国人観光客と思われる人物による「盗撮」によって暴かれる形となり、再び批判の的となっている。

【写真】外国人に盗撮されたテギョンの結婚式

4月27日、オンラインコミュニティなどによると、今月24日にソウル・新羅ホテルで執り行われたテギョンの結婚式の写真が、中国のネット上で瞬く間に広まった。これらはホテルの宿泊客とみられる人物が、客室の窓越しに会場を撮影したものと推測されている。現在、これらの写真は韓国国内のネット上にも流入しており、誰でも容易に閲覧できる状態だ。

こうした一部の外国人によるマナー違反は、これまでにも度々問題視されてきた。2017年10月に同会場で行われたソン・ジュンギ＆ソン・ヘギョの挙式や、2022年3月にグランドウォーカーヒル・ソウルで行われたヒョンビン＆ソン・イェジンの非公開結婚式においても、外国人ファンによる隠し撮りが大きな物議を醸している。

（写真＝オンラインコミュニティ）問題の“盗撮”写真

◇オク・テギョン プロフィール

1988年12月27日生。2PMのメインラッパー、俳優としても活躍。185cmを超える高身長とはっきりとした目鼻立ちが多くのファンをときめかせる一方で、純朴で愛嬌のある性格も人気。2017年の入隊時には、アメリカの永住権を放棄して兵役を全うしようとする熱意が話題となった。その後も新兵訓練で優秀な成績を残し、助教に抜擢。模範兵として服務を終え、2019年5月に除隊。2024年には木村拓哉主演映画『グランメゾン・パリ』に出演。2026年4月24日、一般女性と結婚。