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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

もう空気入れで疲れる時代は終わり。

自転車でツーリングをするなら持っておきたい携帯空気入れ。パンク対応や路面の変化に応じて調整するためのマストアイテムですが、近年は電動タイプの人気が急上昇中。

今回はその電動ミニポンプの中から、machi-yaで先行販売を開始した「Tirepower E3 Pro」をご紹介。アルミボディと美しいグラデーションカラーが特長の1台です。

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デザインにもこだわりのミニポンプ

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ミニ電動ポンプは黒一色でシンプルなものが大半ですが、「Tirepower E3 Pro」は大胆なカラーもラインナップしているのが特長。機能への影響こそありませんが、派手色が好きな人には嬉しいポイントかと。

素材もアルミ合金製で耐久性も高いのでタフに使えそうですね。

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本体はサドルバッグやポケットなどにスッと収まるサイズ感。

クリックバルブも対応の5in1設計

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ミニ空気入れの中には特定のバルブタイプにしか使えないものもありますが、「Tirepower E3 Pro」はここ1年ほどで人気が高まっているクリックバルブにも対応済み。

対応方法もノズル内の部品を組み替えるだけなので簡単ですね。

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英/米/仏式に限りますが延長ホースも付属。

手動の手間を減らしてくれるのはツーリング中にも重宝しますが、普段は自宅で家族の自転車もまとめて対応できるのが便利かと。

最大120psi（約8.3bar）対応

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最大120PSI（約8.3bar）の高圧まで充填できるので、ロードバイクからマウンテンバイク、ママチャリ、ボールまで幅広く利用可能。

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本体バッテリーは1500mAh。ロードバイクの定番である700Cタイヤの場合、太さや空気圧量にもよりますが4〜7本ぐらいは充填できるスタミナです。

※ 上記画像の7本は23Cタイヤを80PSIで充填する場合のもの。実際に23Cタイヤは110PSI前後が標準的な空気圧のため5本程度が目安となります。

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見やすいディスプレイとシンプルなボタンで操作性も良さそうですね。

携帯電動ポンプはツーリング用の定番アイテムになりつつあるので、気になっていた人はぜひ「Tirepower E3 Pro」も選択肢に入れてみてください。

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Source: machi-ya