4月26日、京都競馬場で行われた4R・障害4歳以上未勝利（芝→ダ2910m）は、水沼元輝騎乗の4番人気、スノーディーヴァ（牝5・美浦・深山雅史）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にアバットゥータ（牡4・栗東・中竹和也）、3着にクラウングスタフ（牡5・美浦・水野貴広）が入った。勝ちタイムは3:20.0（良）。

1番人気で石神深一騎乗、フジフォンテ（せん7・美浦・粕谷昌央）は7着、2番人気で井上敏樹騎乗、アナザーエース（牡6・栗東・宮徹）は8着敗退。

このレースがラスト騎乗となった石神深一騎乗のフジフォンテは、1番人気に支持されながらも7着に敗れた。道中は好位で流れに乗り、前を射程に入れる形で進んだが、直線では手応えが鈍り後退。勝ち負けに加わることはできなかった。それでも最後までしっかりと走り切り、無事に完走。長く第一線で活躍してきたベテランは、大きな拍手に包まれながらターフを後にした。なお、勝利したのは水沼元輝騎乗のスノーディーヴァ。

スノーディーヴァ 17戦2勝

（牝5・美浦・深山雅史）

父：エイシンヒカリ

母：スノースタイル

母父：ホワイトマズル

馬主：ノルマンディーサラブレッドレーシング

生産者：岡田スタツド