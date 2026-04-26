NEK!が、メジャー1stシングル「FLiCK」を6月10日に配信リリースする。

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本情報は、本日4月26日に行われた初の全国ツアー『NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026』のファイナル公演終演後に、会場内で流れたサプライズ映像にて発表されたもの。NEK!のSNSでは、4月1日のエイプリルフールからエラーコードを想起させる英数字のポストが連投されており、この発表をもってこれまでのポストは全て本作のリリースを指していたことが明らかになった。

さらに、メジャーデビューを記念した東名阪ツアー『NEK! MAJOR DEBUT TOUR』の開催も発表。9月4日に大阪 梅田 BANGBOOからスタートし、9月5日に愛知 RAD SEVEN、9月23日に東京 duo MUSIC EXCHANGEで開催される。チケットの最速先行は、5月1日にグランドオープンとなるファンクラブにて行われるとのことだ。

ファンクラブでは、会員限定のグループチャットや限定ライブ配信、チケット販売など、ファンクラブならではの特別なコンテンツが用意されている。ファンクラブへの入会と東名阪ツアーのファンクラブ会員最速チケット先行の受付は、5月1日12時から開始となる。

（文＝リアルサウンド編集部）