4月25日、アイドルグループKing ＆ Princeの永瀬廉が自身のInstagramを更新。親友の結婚式に参加したプライベートショットを公開したが、そこでの“服装マナー”が物議を醸している。

永瀬は、《親友の結婚式へ》と題して投稿。《素敵な空間そして時間だったな》と綴り、当時の感慨深い思いを吐露した。さらに、参列した際のスーツ姿の写真を複数枚添えて、《スーツはDiorさんで選ばせていただきました》と、自身がビューティ部門のフレンド・オブ・ザ・ハウスに就任しているブランド『Dior』のスーツを着用したことを報告した。

世界的ブランドで揃えた高級感漂うスタイリッシュな姿を披露した永瀬。しかし、その中で物議を醸したのは、着用していたネクタイの色だった。

「永瀬さんがスーツに合わせていたネクタイは“黒”のネクタイでした。中央には白い文字で“Dior”と刺繍がされています。しかし、結婚式で着用するネクタイの色は、白やシルバーなど明るい色を選ぶことが一般的。黒のネクタイは“喪服“を連想させるため、マナー違反とも言われているのです」（ファッション誌ライター）

冠婚葬祭でのマナーは、誰もが失礼にならないようにと気をつけているもの。今回の永瀬の黒ネクタイにもファンは注目し、Instagramのコメント欄にはマナー違反との指摘が相次いだのだ。

《廉くん…結婚式にネクタイ黒はNGですよ》

《誰か黒ネクタイ教えてくれなかったのかな？》

《いくらブランド名が入ってようが光沢があろうが黒は、、、、》

そんな永瀬のコーディネートを前出のファッション誌ライターはこう指摘する。

「今回のネクタイは、永瀬さんのメンバーカラーの“黒”に合わせたのかもしれません。黒の中でも光沢があったり、ワンポイント入っている場合、マナー違反にはならないという見方もありますので、ギリギリのラインで選択したのでしょう。とはいえ、ほとんどの人が避ける色ですから、誤解を招く選択になってしまったことは否めませんね。

さらに、永瀬さんのメンバーカラーは黒の中でもより深みのある“漆黒”という設定。ただ、結婚式に合わせるには難しい選択だったかもしれません」

抜群のスタイルが際立った貴重なスーツ姿だったが……。