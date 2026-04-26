【山形県】下駄を鳴らすそぞろ歩きが似合う「あつみ温泉」の魅力とは？ 風情ある街で3つの足湯を堪能
山形県鶴岡市に位置する「あつみ温泉」は、開湯から1200年もの歴史を刻んできた由緒ある温泉地です。古くは江戸時代から湯治場として栄え、現在も温海川の清流沿いに情緒あふれる旅館が立ち並んでいます。
温泉街には心地よい水の音が響き、下駄を鳴らして歩く「そぞろ歩き」がよく似合う、どこか懐かしく温かな風情が漂っています。
清流のせせらぎに耳を傾けながら、上質なお湯にじっくりと浸かる時間は、日々の喧騒を忘れさせてくれる至福のひとときとなるでしょう。
また、地元の活気を感じたいなら「朝市」がおすすめです。10月から11月には特産の「焼畑あつみかぶ」が並び、地元の人々とのふれあいも旅の醍醐味です。さらに、松尾芭蕉や与謝野晶子といった文人墨客ゆかりの地でもあり、芭蕉の供養碑や晶子の歌碑を巡る文化的な歩みも楽しめます。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
温泉街には心地よい水の音が響き、下駄を鳴らして歩く「そぞろ歩き」がよく似合う、どこか懐かしく温かな風情が漂っています。
清流のせせらぎに耳を傾けながら、上質なお湯にじっくりと浸かる時間は、日々の喧騒を忘れさせてくれる至福のひとときとなるでしょう。
「あつみ温泉」周辺には何がある？あつみ温泉の周辺には、自然の恵みや歴史、文化を肌で感じられるスポットが数多く点在しています。温泉街の中心を流れる温海川の河畔は散策に最適で、春には優美な桜並木がライトアップされ、夏は鮎釣り、秋には鮭の遡上といった四季の営みを間近に楽しめます 。街なかには「あんべ湯」「もっけ湯」「もっしぇ湯」といった個性豊かな3つの足湯があり、ウッドデッキで川風に吹かれながらひと休みすることも可能です。
また、地元の活気を感じたいなら「朝市」がおすすめです。10月から11月には特産の「焼畑あつみかぶ」が並び、地元の人々とのふれあいも旅の醍醐味です。さらに、松尾芭蕉や与謝野晶子といった文人墨客ゆかりの地でもあり、芭蕉の供養碑や晶子の歌碑を巡る文化的な歩みも楽しめます。
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