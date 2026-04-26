小学生の息子に「そろそろスマホが欲しい」と言われています。友人は“月2000円台”で持たせているそうですが、子どもの初スマホはどのくらい費用がかかるのでしょうか？

子どものスマホ代は月いくら？ よくある費用の目安

子どもにスマートフォンを持たせる場合、毎月の通信費はおおよそ1000円～3000円程度が一つの目安ですが、キッズケータイや格安SIMを使った場合には、700円～2000円台前半で収まるケースも少なくありません。

1000円～3000円程度の目安には、主に格安SIMなどの低価格通信サービスが含まれますが、大手キャリアの子ども向けプランや学割を活用した場合も同程度に抑えられます。データ通信量を3GB前後に抑えれば、月額900円～1500円程度の比較的安いプランを選べます。

一方で、大手キャリアの一般的なプランを利用すると、割引を使わない場合、月額は3000円～6000円程度になることもあります。ただし、家族割や子ども向け割引、学割などを組み合わせると、割引前プランが3000円～4000円台でも、月額1000円～2000円台まで下がる場合があります。

ここで注意したいのは、通信費だけで判断しないことです。月額が安くても、データ容量を超えた場合に通信速度の制限がかかるほか、追加料金が発生するプランもあります。



月2000円台で持てるケースとその内訳

前述の通り、子どものスマートフォン代は1000円～3000円程度が目安とされていますが、その中でも「月2000円台」に収まるケースは比較的現実的なラインといえます。

実際には、格安SIMと比較的安価な端末を組み合わせることで、この価格帯に抑えることが可能です。例えば、通信費が1500円前後のプランを選び、端末代を分割で月500円程度にすれば、合計で2000円台に収まります。

また、型落ちのスマートフォンや中古端末を利用すれば、端末代をさらに抑えることもでき、より余裕を持った運用も可能です。

ただし、この価格帯を維持するためには一定の条件があります。最新の高性能機種は選びにくく、データ通信量も比較的少なめになる傾向があります。そのため、動画視聴やゲームを頻繁に利用する場合は、使い勝手に物足りなさを感じる可能性があります。

そのため、「連絡手段が中心」「最低限の利用で十分」といった目的であれば2000円台でも十分ですが、利用内容によってはプランの見直しも必要になる点には注意が必要です。



端末代を含めると実際の負担はいくらになるか

スマートフォンの費用を考える際に見落としがちなのが、端末代です。最近のスマートフォンは価格が高く、新品で購入すると5万円～10万円程度かかることもあります。

これを分割払いにすると、月々の端末代はおおよそ1500円～3000円程度となる場合が多く、高額端末や長期分割ではそれ以上の負担になることもあります。通信費と合わせると、実際には月3000円～5000円程度になるケースも少なくありません。

前述のように、格安SIMと安価な端末を組み合わせれば月2000円台に抑えることも可能ですが、その場合は端末価格を低く抑えるなど、一定の条件が必要になります。一般的な価格帯のスマートフォンを選んだ場合は、結果的に3000円以上になるケースが多い点には注意が必要です。

もし予算を抑えたい場合は、中古端末や型落ちモデルを選ぶ方法があります。例えば、2～3年前の機種であれば1万円～3万円程度で購入できるケースもあり、一括で支払えば月々の端末代負担を抑えることも可能です。

ただし、古い端末は長く使えない可能性もあります。ソフトウェアの更新が終了すると、安全性に影響が出ることもあるため、価格だけでなく「どのくらいの期間使えるか」も考えて選ぶことが大切です。



子どもに合ったスマホ費用の考え方まとめ

子どものスマートフォンにかかる費用は、選び方によって大きく変わります。通信費だけであれば月1000円～3000円程度に収めることも可能ですが、端末代を含めると月3000円～5000円程度になるケースも多く見られます。

一方で、格安SIMや型落ち端末を活用すれば、月2000円台に抑えることも可能です。ただし、その場合はデータ容量や端末性能に一定の制約があるため、使い方に合っているかを確認することが重要です。

大切なのは、「何のためにスマートフォンを持たせるのか」を明確にすることです。連絡手段が中心なのか、それとも動画視聴やゲームなども含めて使うのかによって、適したプランは変わります。

また、最初から高額な端末を選ぶ必要はありません。まずはシンプルな構成で始め、使い方に応じて見直していくという方法も現実的です。費用と使い方のバランスを取りながら選ぶことで、無理のない形で子どもにスマートフォンを持たせることができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー