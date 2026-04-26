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「タイパとコスパを重視するなら王道の西ルート」で決まり！横浜～江の島ルートの徹底検証

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

交通系YouTubeチャンネル「検証交通チャンネル」が、「【検証】横浜～江の島！東ルート（横須賀道路）と西ルート（国道467号）で時間と料金を徹底比較」を公開した。動画では、横浜から江の島へ向かう際の「東ルート」と「西ルート」を同時に走行し、所要時間とETC料金の観点からルートの使い分けを検証している。



検証は、横浜駅に近い首都高速上の金港ジャンクションをスタート地点として開始された。横浜横須賀道路などを経由する東ルートは順調に進行し、後半には海沿いの国道134号を走る開放的なドライブシーンが収められている。一方、横浜新道や国道467号を経由する西ルートは、合流で渋滞に巻き込まれる場面があったものの、距離の短さを活かして快走する様子が映し出された。



同時に進行した2つのルートだが、結果は西ルートが51分で先に到着。遅れて東ルートが55分で到着し、その差は4分となった。さらにETC料金では、西ルートが620円だったのに対し、東ルートは1470円という結果に。同チャンネルは「東ルートの方が850円も高くついた上に、時間もかかるという結果になりました」と語り、西ルートの方がタイムパフォーマンスとコストパフォーマンスに優れていると総評した。



最後に「雰囲気や景色を重視するなら東ルート、タイパとコスパを重視するなら王道の西ルートといった使い分けになりそうです」とコメント。休日は所要時間が大きく変わる可能性にも触れつつ、目的や状況に応じたルート選びの視点を提示して動画を締めくくった。