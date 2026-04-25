アイドルグループ「Toi Toi Toi」のさくらももが24日、自身のインスタグラムを更新。「治安悪いピンク担当アイドル」とコメントし、ぴったりTシャツ姿の画像を投稿した。



【写真】盛り上がりがスゴい!!意外な一面を見せたさくらもも

さくらは23日に配信されたYouTube「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演。「【大喜利地獄】新居歩美がインタビュー全部大喜利で答えちゃうドッキリ」という企画のターゲットとなっていた。この企画の中で「治安悪いアイドル」というパワーワードが爆誕していた。



超がつくお笑いマニアでアイドルグループ「ドラマチックレコード」のメンバー、本職の芸人もおののく大喜利の強さを見せる新居歩美が仕掛け人となった企画。やはり仕掛け人のかが屋・賀屋壮也がインタビューと称して3人のアイドルに大喜利を振り、新居だけがどんどん答える中で残りの2人のリアクションを見るというものだった。



新居から「強いワードを言っても大丈夫」とアドバイスを受ける場面でさくらは「チ〇コとか言っていいのかな?育ちが悪くて…キ〇タマとかしか分かんない」と思わぬダークサイドを見せた。舞台裏でチェックしていた黒幕のプロデューサー・佐久間宣之氏を爆笑させた。



さらに「落ち込んだ時に聴く1曲を教えてください」というお題には、ナチュラルで「湘南乃風さんの『黄金魂』」と回答。佐久間氏は「さくらさん、治安悪いですよ」と大喜びだった。



新居に「競争社会の中でアドバイスをくれてありがとう」と感謝を伝えた場面も。あまりのプレッシャーに涙をこぼしてしまったもう一人のターゲット、「Peel the Apple」の岸上いおのために、さりげなくティッシュを持ってくるなど優しさも見せたが、ネットコメントは「さくらさん治安悪い」「さくらももの治安の悪さが面白い」と盛り上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）