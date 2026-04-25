＜旦那が経済的DV？＞「宅配便使うな」「車を使わず歩け」窮屈すぎるんだけど他の家も同じなの？
お金のことは夫婦間で価値観を合わせたり、ときには話し合って買い物をしたりすることもあるでしょう。でも旦那さんの収入だけで生活をしていると、家族が旦那さんの支配下にあるように感じる場合も。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『夫の単身赴任先にものを送ると、「宅配便代いくらだった？」と値段を聞きます。そして「お金がもったいないから、もう送ってこないでほしい」と言われました。大雨の日に駅前の駐車場に停めたら、「駐車場代いくらだった？」と聞かれ、「車を使わないで歩け」と言われました。毎日、自分の携帯で通帳をチェックしていて、私がお金をおろしていないのか確認しています。化粧品もほとんど買いません。美容室にも半年に1回。自分の服はいつから買ってないかわからないくらいです。「俺が稼いでいるお金」と、今まで何度も言われてきました。働こうとすれば、「家の近くにしろ！」と言われ、在宅の仕事にすれば、「いつまで仕事をしてるんだ？」と言われます。息苦しいですが、夫婦ってこんなものですか？』
旦那さんはケチすぎる！
『ケチすぎる。うちの旦那は、毎月貯金がしっかりできていれば、後は自由に使っていい感じ』
『うちはないな。私の方が余計なお金がかかることを気にするから、「それはしょうがないよ」って言われることが多い』
他のママたちの旦那さんは、お金に関してそこまで細かく言うことはないそう。そのため投稿者さんの旦那さんが「ケチ」に思えるようですね。旦那さんの収入の中から毎月決まった額の貯金をすれば、残りは生活費や娯楽費に使っているママもいます。またママの方がお金を使うことを気にすると、旦那さんから使い方を優しく注意されることもあるようですね。メリハリをつけたお金の使い方をしていることがわかります。
『うちは言われないなぁ。言われないけれど、お金に対して無頓着だし後先考えず買ったりするからそれはそれで困るかな』
また投稿者さんの旦那さんとは逆で、旦那さんがお金に無頓着のケースもあります。お金を手にすると、後先考えずに欲しいものを買ってしまうのでしょう。それはそれで家計のやりくりという点で問題が起きそうで、ママが旦那さんに注意することがあるのかもしれませんね。ただ生活に必要なお金まで「使ってはいけない」ということはないようです。
自分には甘く妻には厳しい！？経済的なDVでは？
『夫は自分には甘く、趣味の大会に毎週出かけたり、趣味の靴を買ったりと自由です。とにかく私にお金を使いたくないようです』
投稿者さんのお金の使い方には口うるさく言ってくる旦那さんですが、自分のことになると金遣いが荒くなるようですね。趣味にお金を使うなど、宅配便の料金や駐車料金に文句を言う旦那さんとは思えないお金の使い方です。要するに、自分が稼いだお金だから自分が使うのはOK、でも家族のためには使いたくないということなのでしょう。
『経済的DVですよ』
他のママたちからは、経済的なDVではないかとの指摘もあります。DVには身体的な暴力、精神的な暴力、性的な暴力などがありますが、旦那さんの場合には精神的な暴力に当たる可能性があるのではないでしょうか。お金のことをきつく言われてしまい、投稿者さんも嫌な思いをしていますし、怖くてお金が使えなくなっている様子です。投稿者さんが辛い思いをしているのであれば、相談機関に連絡をして相談するのも一つの方法ではないでしょうか。
旦那さんのお金への執着がすごすぎる。このままでいいの？
『お金への執着だと思う。要するにケチ。俺のお金が使われると思っているわけよ』
旦那さんのお金への執着心は、家族であってもお金を使わせたくないと思うくらい強いものです。一般的に「ケチ」といわれる人なのでしょう。ただ、すべてのことにおいてお金を使わないようにしているわけではなく、自分のことはOKにしているのですから、それも腹立たしいですよね。投稿者さんも働いていますが、働き方や働く場所にまで口を出してくるのですから、お金のこと以外でも窮屈な生活を強いられているのではないでしょうか。
『たった1度の人生を、こんなつまらないままで終わらせるの？ 世の中にはもっと楽しいことがあるよ』
『「俺のお金だから」と言われたら、「だから何？ 何のために稼いでいるの？ 家族のためじゃないの？ 家族を持ったら責任ってあるよね？」と言ってやればいいじゃん。明らかな無駄は削ればいいけれど、必要なものはあるよね。そんな生活窮屈すぎる』
投稿者さんは、夫婦のお金の管理はこういうものだろうと思っている部分があるのかもしれません。お金のことをご近所さんやママ友と話す機会はあまりないでしょうから、他の家庭の状況はわかりにくいですよね。でも旦那さんのお金の管理の厳しさは度を超えているのではないでしょうか。旦那さんにあまり反抗してこなかったのかもしれませんが、今の生活が息苦しいと感じているのなら、一度きちんと話し合った方がよさそうです。「何のためのお金なのか」「家族のためにお金は使うものではないのか」など、投稿者さんが思うことをぶつけてみてはいかがでしょう。おそらく旦那さんは怒るでしょうが、投稿者さんの今後のためにも必要な衝突かもしれません。