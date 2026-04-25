新日本プロレス２５日広島大会で、タイガーマスクがＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩ（１０万３４歳）にランバージャックデスマッチを要求した。

７月７日後楽園大会での引退を控えているタイガーは、２９日佐賀大会で実に約１６年ぶりとなる同王座挑戦を控えている。２４日の愛媛・今治大会では前哨戦でＤＯＵＫＩ属する極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」との１０人タッグマッチに臨むも、両者リングアウトという不完全燃焼に終わっていた。

迎えたこの日の大会ではボルチン・オレッグ＆ウルフアロン＆真壁刀義と組んで、ＤＯＵＫＩ＆成田蓮＆ドン・ファレ＆ディック東郷と８人タッグ戦で激突。Ｈ．Ｏ．ＴはＳＨＯ、金丸義信ら他のメンバーも姿を現し、要所要所で試合に介入してきた。

乱戦が続く中、ＤＯＵＫＩとリング上で対峙したタイガーはパンチを連発しケブラドーラ・コンヒーロで攻め立てる。ＤＯＵＫＩが場外へ逃走すると、本隊の矢野通が強引にリングに戻して仕切り直しに。タイガーは払い腰から馬乗り状態になってパンチを放っていったが、ここで両軍のセコンド陣も含めた大乱闘が始まってしまい、収拾不能とみなしたレフェリーにノーコンテストを宣告されてしまった。

試合後も続いた乱闘で、ＤＯＵＫＩの急所攻撃からマスクを剥がれたタイガーは怒り心頭。Ｔシャツで顔を覆いながらマイクを握ると「ＤＯＵＫＩ！ テメーこんな試合しかできねえのか！ 仲間使わなきゃできねえのか、コノヤロー！ テメーがその気なら、タイトルマッチ、ランバージャックにしてやる！ テメーの好みのランバージャックでやってやる！ このリングに絶対沈めるからな、覚えとけ！」と王座戦のルール変更を要求した。

ランバージャックデスマッチとは、リングサイドを両軍セコンドが取り囲み、選手が場外に転落した場合はリングに押し戻される完全決着ルールだ。Ｈ．Ｏ．Ｔは王座戦で頻繁に採用しており、このルールを悪用してセコンドが暴行を加えるケースが多発している。

ＤＯＵＫＩもこれを受諾したため、佐賀決戦のルール変更は決定的に。タイガーには本隊からウルフ、真壁、海野翔太も強力を約束し、本隊とＨ．Ｏ．Ｔの総力戦となりそうな気配だ。