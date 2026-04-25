スキージャンプの郄梨沙羅選手が東京・日本橋で行われた「TEAM JAPAN応援感謝パレード」で感謝の思いを語りました。

2月のミラノ・コルティナ冬季オリンピックでは、4個のメダルを獲得したスキージャンプ。二階堂蓮選手がノーマルヒルで銅メダル、ラージヒルで銀メダルを獲得し、丸山希選手がノーマルヒルで銅メダルを獲得。混合団体ではこの2人に加え郄梨選手、小林陵侑選手の4人で銅メダルをつかみました。

丸山選手は4年前の北京大会はケガもあり出場できず、今大会が初のオリンピック。大きなケガを乗り越えつかんだメダルには「諦めずに進んできてよかった」と表情を緩めました。

郄梨選手は、前回大会の混合団体でスーツ規定違反による悪夢の失格を経験。その無念をチーム全員で晴らすメダルでした。改めて、「応援のパワーが力となった」と感謝。「この場にメダルを持って帰ることができて幸せです」と話しました。

そして小林選手は、「チーム力も上がった」と、この日は欠席していた二階堂選手も入れて日本チームに言及。「混合団体でメダルをとれてすごくうれしかった」と振り返り、初のパレードには「3度オリンピックに出て初めての体験なので皆さんと同じ時間を共有できてうれしいです」とはにかみました。