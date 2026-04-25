[4.25 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第12節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 31 栗栖汰志

DF 2 永野修都

DF 3 鈴木翔太

DF 16 森侑里

MF 7 松木駿之介

MF 8 浅倉廉

MF 13 中村優斗

MF 14 三木仁太

MF 17 岡澤昂星

MF 25 中村涼

FW 11 真鍋隼虎

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 4 中川創

DF 22 久富良輔

MF 15 杉田真彦

MF 23 梶川諒太

MF 26 河本大雅

FW 9 矢村健

FW 20 久保征一郎

FW 24 山崎絢心

監督

槙野智章

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 24 トム・グローバー

DF 5 ガブリエウ

DF 22 茂木力也

DF 37 関口凱心

DF 88 西尾隆矢

MF 8 カウアン・ディニース

MF 11 カプリーニ

MF 14 泉柊椰

MF 33 和田拓也

MF 45 山本桜大

FW 20 日高元

控え

GK 1 笠原昂史

DF 19 尾崎優成

DF 34 村上陽介

MF 3 加藤聖

MF 6 石川俊輝

MF 7 小島幹敏

MF 15 中山昂大

MF 27 松井匠

FW 23 杉本健勇

監督

宮沢悠生