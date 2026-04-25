藤枝vs大宮 スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第12節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 2 永野修都
DF 3 鈴木翔太
DF 16 森侑里
MF 7 松木駿之介
MF 8 浅倉廉
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 25 中村涼
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 15 杉田真彦
MF 23 梶川諒太
MF 26 河本大雅
FW 9 矢村健
FW 20 久保征一郎
FW 24 山崎絢心
監督
槙野智章
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 5 ガブリエウ
DF 22 茂木力也
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 8 カウアン・ディニース
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 33 和田拓也
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 1 笠原昂史
DF 19 尾崎優成
DF 34 村上陽介
MF 3 加藤聖
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 15 中山昂大
MF 27 松井匠
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 2 永野修都
DF 3 鈴木翔太
DF 16 森侑里
MF 7 松木駿之介
MF 8 浅倉廉
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 25 中村涼
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 15 杉田真彦
MF 26 河本大雅
FW 9 矢村健
FW 20 久保征一郎
FW 24 山崎絢心
監督
槙野智章
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 5 ガブリエウ
DF 22 茂木力也
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 8 カウアン・ディニース
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 33 和田拓也
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 1 笠原昂史
DF 19 尾崎優成
DF 34 村上陽介
MF 3 加藤聖
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 15 中山昂大
MF 27 松井匠
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生