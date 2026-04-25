「もっと反って！」岡田紗佳、体をくねらせ“役満ボディ”おしげもなく披露 「要求に応えすぎな気がします笑」「実に美しい」
プロ雀士でモデルの岡田紗佳（32）が25日までに、自身のXを更新。体をくねらせて“役満ボディ”をおしげもなく披露した。
【写真】「もっと反って！」体をくねらせ“役満ボディ”おしげもなく披露した岡田紗佳
岡田は「『もっと反って！』『脚を顔の横に持ってきて！』『激しく回りながらダンスして！』ピラティスで体幹と柔軟性鍛えてて良かったと心から思った撮影だった」と報告。「次の日普通に筋肉痛になったw」とつづった。
写真ではその撮影の様子として体をくねらせながら妖艶な視線を向けるショットを披露。コメント欄には「要求に応えすぎな気がします笑」「実に美しい」などの声が寄せられている。
【写真】「もっと反って！」体をくねらせ“役満ボディ”おしげもなく披露した岡田紗佳
岡田は「『もっと反って！』『脚を顔の横に持ってきて！』『激しく回りながらダンスして！』ピラティスで体幹と柔軟性鍛えてて良かったと心から思った撮影だった」と報告。「次の日普通に筋肉痛になったw」とつづった。
写真ではその撮影の様子として体をくねらせながら妖艶な視線を向けるショットを披露。コメント欄には「要求に応えすぎな気がします笑」「実に美しい」などの声が寄せられている。