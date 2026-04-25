ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は25日、準優3番がメインの5日目を展開中。4R発売中、場内イベントホールでSGクラシックを制した峰竜太（41＝佐賀）のトークショーが行われた。ボートレース宮島では昨年9月のヤングダービーに続いてのトークショー。レースは昨年4月の周年記念出走が最後で、「レースよりもここ（ステージ）のイメージ！」と笑った。

先月はSGクラシックを初制覇。「本当に良かった。何より、来年の地元のSG（クラシック）の権利を獲れたことがうれしい。行けないかもしれないと思っていたので」と素直な心境を吐露。そして「今が一番ボートレースを楽しめています」と笑顔を振りまいた。

福岡周年記念を優勝した弟子の上野真之介の話題になると「感動しましたね。でも、ヤマコウ（山田康二）とシンノスケ（上野）にはG1優勝で満足して欲しくない。SGを勝ってこそなので」と“愛の激励”。さらに、「最近いいなと思ったのは鈴木雄登君」と、スーパールーキーの呼び声高い愛知支部の新鋭もチェック済み。「支部は違うけど、いろいろと（面倒を）見たりもしています」と意外な接点もアピールした。

最後はサイン入りTシャツをかけた峰とのじゃんけん大会で場内は大盛り上がりだった。