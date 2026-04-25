◇パ・リーグ オリックス―日本ハム（2026年4月25日 京セラドーム）

オリックスの吉田輝星投手（25）が25日、今季初の1軍昇格を果たした。

「もう頑張るぞ、という感じです。特別な緊張感はないですね」

25年3月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、昨季はリハビリに専念した。今春キャンプ中の2月22日紅白戦で実戦復帰し、ファームではここまで8試合の登板で防御率は0・00。今月7、8日の阪神戦では連投テストもクリアしていた。

「できればキャンプも順調に来たんで開幕から行きたい気持ちはあったんですけど、出力の上がりが思わしくない部分もあったんで」

試合前練習では古巣・日本ハムのチームメートたちと言葉を交わし、近況を報告し合うとともに、健闘を誓い合った。

「元々いたチームというのはありますけど、一昨年けっこう打たれてるんで丁寧に行きたいですね」

24年に50試合に登板し、4勝0敗18ホールドポイントと中継ぎでフル回転した右腕。

「これが新しいスタートになると思うんで。一昨年50試合投げてるんで。今からでも間に合わせたいと思います」

いよいよ復活への一歩を踏み出す。